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潔西卡雀絲坦變邪惡恐怖「另一個媽咪」 嚇哭小朋友

記者陳穎／綜合報導
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潔西卡雀絲坦在「另一個媽咪」中，一人分飾兩角。(圖／UIP提供)
潔西卡雀絲坦在「另一個媽咪」中，一人分飾兩角。(圖／UIP提供)

AI摘要

文章摘要整理：

潔西卡雀絲坦在溫子仁監製恐怖片《另一個媽咪》中挑戰一人分飾兩角，並以詭異表情與肢體語彙塑造邪惡分身，連片場小孩都被嚇哭。

影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）在溫子仁（James Wan）監製、羅布薩瓦吉（Rob Savage）執導的恐怖電影「另一個媽咪」（Other Mommy）中挑戰極限，一人分飾兩角。她不僅飾演小女孩貝拉（Bela）的親生母親烏蘇拉（Ursula），更化身為複製其外貌的邪惡存在「另一個媽咪」。為了詮釋這個似人非人的角色，她從心理學到肢體語言皆下足苦功，甚至在片場意外製造了驚悚花絮。

在準備角色時，潔西卡雀絲坦思考的是這個神秘形體長時間偽裝成人類內心的痛苦與扭曲。她在鏡子前反覆揣摩，開發出一種「雙眼睜大、幾乎不眨眼卻不斷流下眼淚」的詭異笑容，呈現出極具反差的威脅感。導演形容她當時表情緊繃到能看見頸部線條；而在一次試裝時，一名路過拍攝拖車的小孩目睹該表情，當場被嚇得放聲尖叫大哭，讓導演直呼：「這就是另一個媽咪！」

除了面部表情，潔西卡雀絲坦也參與了角色的「動作語彙」設計。她與特技人員合作，親自調整手臂抽動、類似昆蟲般的詭異肢體動作，堅持由自己的身體直接傳遞情感與意圖，而非單純仰賴特效。

電影透過這種真假難辨的身分，將母愛轉化為深層的猜疑與恐懼。潔西卡雀絲坦直言，故事最讓人毛骨悚然的設定在於：「如果連生下你的媽媽都無法信任，那你還能相信誰？」

精華 FAQ

  • 她同時飾演小女孩貝拉的親生母親烏蘇拉，以及複製其外貌的邪惡存在「另一個媽咪」，透過一人分飾兩角凸顯角色的真偽難辨與心理壓迫感。

  • 她從角色的心理扭曲出發，反覆在鏡子前練習表情，設計出雙眼睜大、幾乎不眨眼卻流淚的詭異笑容，並與特技人員討論肢體動作。

  • 因為潔西卡雀絲坦在試裝時呈現出極度驚悚的表情，一名路過拖車的小孩看到後當場尖叫大哭，導演也因此直呼她就是「另一個媽咪」。

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