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「終極二選一」 安海瑟薇寧願不要小金人 也盼尼克二連霸

娛樂新聞組／綜合報導
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安海瑟薇再次證明，自己對紐約尼克的熱愛毫不動搖。(路透資料照片)
安海瑟薇再次證明，自己對紐約尼克的熱愛毫不動搖。(路透資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

安海瑟薇在節目上面對「再拿一座奧斯卡」與「尼克再奪總冠軍」時，毫不猶豫選擇後者，展現對尼克的深厚支持。

好萊塢影星安海瑟薇（Anne Hathaway）再次證明自己對紐約尼克（New York Knicks）的熱愛。日前她登上「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），在「史上最棒的事」遊戲中被迫二選一，面對「再拿一座奧斯卡」和「尼克再拿一座總冠軍」，她毫不猶豫放下奧斯卡卡片，選擇尼克再度奪冠，讓現場響起掌聲與歡呼。

綜合外電報導，主持人吉米法倫（Jimmy Fallon）表示，遊戲規則是選出較重要的選項，另一個則必須「永遠放棄」。身為紐約市出身、從小就是尼克球迷的安海瑟薇，做出選擇後笑說：「我的神經系統對這個選擇的反應真的很強烈。」

安海瑟薇曾憑電影「悲慘世界」（Les Misérables）中的芳婷，於2013年拿下奧斯卡最佳女配角獎，但對她而言，再添一座小金人仍比不上尼克再次登頂。尼克2026年總冠軍賽5戰擊敗馬刺，拿下隊史相隔53年的總冠軍。

節目中，法倫還送給她一件尼克球星阿努諾比（OG Anunoby）的親筆簽名球衣，她驚喜穿上。尼克另準備寶寶禮物及阿努諾比簽名卡片，讓她興奮不已。

安海瑟薇早在2024年成為阿努諾比球迷，之後更被球迷戲稱為尼克「幸運女神」。

精華 FAQ

  • 她被要求在「再拿一座奧斯卡」與「尼克再拿一座總冠軍」之間二選一，且依規則必須永遠放棄另一項，最後她選了尼克奪冠。

  • 因為她是紐約市出身、從小就是尼克球迷，對球隊感情深厚，即使曾拿過奧斯卡，仍認為尼克再次登頂更重要。

  • 主持人送她阿努諾比親筆簽名球衣，她開心穿上；尼克還準備寶寶禮物與阿努諾比簽名卡片，讓她相當驚喜。

尼克 好萊塢 奧斯卡

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