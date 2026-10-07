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泰勒絲幫大忙…「尚氣」劉思慕傳法國完婚 娶交往4年女友

記者廖福生／綜合報導
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劉思慕(左)向女友Allison(右)求婚時，開心合影。(取材自Instagra...
劉思慕(左)向女友Allison(右)求婚時，開心合影。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

憑《尚氣》走紅的劉思慕，傳出已與交往4年的唱片公司高層女友Allison Hsu在法國低調完婚，兩人從浪漫求婚到婚禮規畫都備受關注。

憑藉漫威超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）躍升好萊塢一線男星的37歲華裔男星劉思慕（Simu Liu），傳出人生大喜訊！他與交往四年的唱片公司高層女友Allison Hsu，爆出日前已在法國低調舉辦婚禮，正式步入人生下一階段。

劉思慕今年2月受訪時曾大方暢談婚禮規畫，透露兩人在籌備過程中意見高度一致，唯一的堅持就是「現場一定要有好音樂」。女方9月剛結束告別單身派對，如今兩人便在法國完成終身大事，也與當年的浪漫求婚相呼應。

回顧這段戀情，劉思慕在2025年5月大手筆包下巴黎燭光鮮花場景，向女友驚喜求婚，當時他感性告白：「從片場的漫漫長夜到一起窩在沙發上的午後，所有日常裡我永遠都會選擇妳。」

而最讓女方感動的，莫過於劉思慕得知女友是天后泰勒絲（Taylor Swift）的鐵粉，竟暗中透過公關團隊聯繫對方，泰勒絲也在短短48小時內熱情回應、親自錄製影片獻上祝福，這段幕後故事隨後也在「吉米法倫今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）公開。

雖然劉思慕團隊尚未公開回應，但女方日前大方曬出告別單身派對照片，種種跡象都指向兩人已順利完婚。

精華 FAQ

  • 報導指出，劉思慕的結婚對象是唱片公司高層女友Allison Hsu，兩人交往4年後，近日被爆已在法國低調舉辦婚禮，正式步入婚姻。

  • 他受訪時表示，兩人在婚禮規畫上意見相當一致，幾乎沒有太大分歧，唯一特別堅持的是現場一定要有好音樂，希望婚禮氣氛浪漫又有質感。

  • 劉思慕得知女友是泰勒絲鐵粉後，特地透過公關團隊聯繫對方，泰勒絲在48小時內錄影祝福，這段暖心幕後後來也在《吉米法倫今夜秀》曝光。

劉思慕 好萊塢 漫威

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