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華府「人民權力」演唱會 樂壇巨星來了 史普林斯汀壓軸

編譯陳韻涵／綜合報導
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史普林斯汀在「人民權力」上壓軸演出。（美聯社）
史普林斯汀在「人民權力」上壓軸演出。（美聯社）

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布魯斯史普林斯汀等樂壇巨星在華府近郊舉辦人民權力音樂節，結合演出、社會倡議與選民動員，並在期中選舉前掀起政治意涵。

搖滾歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)與多位樂壇巨星日前在華盛頓近郊舉辦「人民權力」(Power to the People)演唱會，吶喊「讓華府聽見你們的聲音」。

美聯社報導，首屆「人民權力」音樂節3日在馬里蘭州哥倫比亞市的「觀星閣」(Merriweather Post Pavilion)登場，這場由「憤怒反抗機器」(Rage Against the Machine)吉他手湯姆莫瑞洛(Tom Morello)籌辦的活動，旨在頌揚和平、正義、團結、音樂與社區行動，並提高投票率，門票部分收益將捐給非營利組織「投票騎士」(VoteRiders)與鼓勵選民投票的無黨派組織「數人頭」(HeadCount)。

史普林斯汀壓軸演出，開場即唱「明尼亞波利斯街頭」(Streets of Minneapolis)，回應聯邦移民及海關執法局(ICE)探員殺害39歲的護理師普雷蒂(Alex Pretti)，以及37歲反ICE社運成員古德(Renee Good)，兩人都是美國公民。

史普林斯汀對滿場觀眾說：「明尼亞波利斯、明尼蘇達州人民的力量與團結，鼓舞全國。」

民謠傳奇、1960年代的反戰和民權運動代表瓊貝茲(Joan Baez)緊接著登台，她與史普林斯汀合唱榮膺諾貝爾文學獎的歌手巴布狄倫(Bob Dylan)名曲「自由之鐘」(Chimes of Freedom)，史普林斯汀、莫瑞洛、戴夫馬修斯(Dave Matthews)與納撒尼爾拉特利夫(Nathaniel Rateliff)則合唱「幸運之子」(Fortunate Son)。

現場歌迷許多人身穿「不要國王」(No Kings)標語T恤，園區內的「自由村」也邀請美國公民自由聯盟(ACLU)、樂施會(Oxfam)等非營利組織擺攤推廣。

「人民權力」音樂節恰好在11月期中選舉前一個月舉行，表演者泰勒莫森(Taylor Momsen)表示，「這個時機提醒我們，現身表態很重要，但我不是來告訴大家該怎麼想或怎麼投票」。

司法部前特別檢察官史密斯(Jack Smith)也出席與會，他同樣穿著印有「不要國王」的T恤；史密斯上月29日甫到參院司法委員會聽證會，強力辯護先前調查川普總統試圖推翻2020年大選結果，以及卸任後在佛州住處藏匿大量機密文件，反駁共和黨人抹黑他操縱政治的指控。

精華 FAQ

  • 由布魯斯史普林斯汀壓軸登場，他與多位音樂人同台演出，開場便以回應移民執法爭議的歌曲帶出現場政治氛圍，並向觀眾喊話要讓華府聽見人民的聲音。

  • 活動由湯姆莫瑞洛籌辦，旨在頌揚和平、正義、團結、音樂與社區行動，同時提高投票率；部分門票收益將捐給VoteRiders與HeadCount兩個挺選民組織。

  • 不少歌迷穿著No Kings標語T恤，園區內也有ACLU、Oxfam等組織設攤；前特別檢察官Jack Smith現身，進一步凸顯這場演唱會的反川普與公民動員色彩。

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