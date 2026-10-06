離婚、毒癮、罹癌… 麥可道格拉斯出回憶錄 揭人生最痛苦時刻

82歲影帝麥可道格拉斯近日出版回憶錄。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 麥可道格拉斯推出500頁回憶錄，細數經典作品與人生高低起伏，並首度坦露婚姻、家庭裂痕、兒子毒癮及罹癌等最痛苦時刻。

演員兼製片人的奧斯卡與金球影帝麥可道格拉斯(Michael Douglas)最近剛度過82歲生日。他的一生充滿傳奇色彩，既是走過死神關卡的癌症 倖存者，也是成功擺脫藥癮的康復者；他擁有幸福的婚姻，更是好萊塢 著名的演藝世家傳人。如今，他也多了一個作家的身分。在自己最新回憶錄的序言中，他深情地向家人致謝，感謝他們在過去、現在和未來給予了他永垂不朽的感覺。

「很多時候我的父親被問到，『寇克，你嫉妒你的兒子嗎？』」他最近在曼哈頓 一家酒店受訪，提及他已故父親寇克道格拉斯(Kirk Douglas)時說道，「他說：『嫉妒？』這是一種不朽的感覺，是世代相傳的延續。」

家庭是道格拉斯維繫其人生成就和在這個分崩離析世界中立足的基石。但超越時代的方式不只一種，可以是出演「致命吸引力」(Fatal Attraction)或「危險遊戲」(Basic Instinct)這樣的經典，也可以是撰寫一本講述一位名人從叛逆和成長，到中年成功和越軌，最終面對死亡和過往錯誤歷程的500頁巨著「One Helluva Ride」。

道格拉斯的回憶錄6日出版，主要圍繞他一些最著名電影的製作過程，包括「致命吸引力」(Fatal Attraction)、「危險遊戲」(Dangerous Minds)、「城市英雄」(Falling Down) 、「綠寶石」(Romancing the Stone)，以及幫他贏得奧斯卡的「飛越杜鵑窩」(One Flew Over the Cuckoo’s Nest)和「華爾街」(Wall Street)。

道格拉斯本人曾是享樂主義的象徵，甚至一度有傳言說他接受性癮治療。他否認了這一說法，但在回憶錄中，他承認在遇到凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones)時，同時還與另外五名女性交往。

如今，他與麗塔瓊斯的生活美滿，對自己的事業也頗為滿意。但道格拉斯也利用這本書，暴露了他人生中最痛苦的時刻：他試圖擺脫父親影響，建立自己身分的努力；童年時期飽受的暴力和離婚的摧殘；與第一任妻子的離婚；和兒子卡麥隆(Cameron Douglas)與毒癮的鬥爭；以及在2010年確診的第四期舌癌。