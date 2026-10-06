「阿凡達」輸了 「復仇者」超狂逆襲 再奪全球票房冠軍

「復仇者聯盟：終局之戰」（左）、「阿凡達」（右）互爭全球票房冠軍。（取材自推特）

AI摘要 文章摘要整理： 《復仇者聯盟：終局之戰》靠重映以29.25億美元超越《阿凡達》，再度登上全球影史票房冠軍，也為《復仇者聯盟5》上映提前暖身。

漫威電影「復仇者聯盟 ：終局之戰」(Avengers: Endgame)再度登上全球影史票房王座。迪士尼 近期讓這部2019年上映的超級英雄大片重新回到戲院，全球累計票房已攀升至29.25億美元，正式超越曾歷經五次重映的「阿凡達」(Avatar)的29.23億美元，讓「終局之戰」時隔五年再次坐回全球影史票房冠軍。

「阿凡達」2009年上映後氣勢驚人，連續10年穩居全球影史票房第一，直到2019年「復仇者聯盟：終局之戰」首輪上映，才以驚人的票房成績將冠軍寶座收入囊中。不過2021年，迪士尼為替「阿凡達：水之道」(Avatar:The Way of Water)上映造勢，讓「阿凡達」重新登上大銀幕，最終票房反超「終局之戰」，兩部電影也因此展開長達數年的票房拉鋸。

如今「終局之戰」靠著新一輪重映再次逆襲，重新奪回冠軍，但不論最後票房王座由哪部電影坐擁，迪士尼都是最大贏家。「阿凡達」當年雖由20世紀福斯發行，但迪士尼在2019年完成收購後，也將相關電影資產納入旗下。

目前全球影史票房前10名中，迪士尼旗下作品就占7部，包括「阿凡達：水之道」23.3億美元、「鐵達尼號」22.6億美元，以及「復仇者聯盟：無限之戰」(Avengers:Infinity War)20.5億美元，票房實力相當驚人。

此次「終局之戰」重映，除了再戰票房紀錄，也被視為迪士尼與漫威替今年12月上映的「復仇者聯盟：末日崛起」(復仇者聯盟5，Avengers:Doomsday)暖身。2019年的「復仇者聯盟4」曾替漫威長達10年的「無限傳奇」畫下重要句點，集結鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、蜘蛛人、黑豹、獵鷹等超級英雄，成為漫威電影宇宙最具代表性的作品之一。

這次「復仇者聯盟4」重映目前已在全球進帳超過1.26億美元，觀眾重新走進戲院的熱度，也讓業界對「復仇者聯盟5」的市場表現更加樂觀。不過，「復仇者聯盟5」上映後也將迎來強勁對手。電影預計12月16日登場，恰巧與另一部科幻史詩大片「沙丘：第三部」正面碰撞，兩大重量級系列同檔上映，勢必成為年底全球電影市場的一大焦點。