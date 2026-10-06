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「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

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「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

記者廖福生／即時報導
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劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）
劉思慕向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

AI摘要

文章摘要整理：

因《尚氣》走紅的劉思慕傳與交往4年的台裔女友Allison Hsu在法國低調完婚，兩人從巴黎求婚到婚禮都充滿浪漫巧思。

憑藉漫威超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」躍升好萊塢一線男星的37歲華裔男星劉思慕（Simu Liu），傳出人生大喜訊。他與交往四年的唱片公司高層女友Allison Hsu，爆出已於上周末在法國舉辦婚禮，正式步入人生下一階段。

劉思慕今年2月受訪時曾大方暢談婚禮規畫，透露兩人在籌備過程中意見高度一致，唯一的堅持就是「現場一定要有好音樂」。如今事隔數月，台裔女方9月剛結束告別單身派對，兩人便隨即在法國低調辦完婚禮，與當年的求婚地浪漫呼應。

回顧這段浪漫戀曲，劉思慕在2025年5月大手筆包下巴黎燭光鮮花場景，向女朋友驚喜求婚，當時他感性告白：「從片場的漫漫長夜到一起窩在沙發上的午後，所有日常裡我永遠都會選擇妳。」

而最讓女方感動的，莫過於劉思慕得知女友是天后泰勒絲（Taylor Swift）的鐵粉，竟暗中透過公關團隊聯繫對方，泰勒絲也在短短48小時內熱情回應、親自錄製影片獻上祝福，這段感人的幕後故事隨後也在「吉米法倫今夜秀」公開。

劉思慕與Allison Hsu於2022年底在Instagram曬照認愛，隨後連袂登上有「小丑」大衛哈伯主演的動作電影「暴戾夜」首映會紅毯，正式公開關係。女方背景相當優異，自2017年加入音樂巨頭「新視鏡唱片」（Interscope Records）擔任實習生，短短數年間憑藉實力一路晉升為數位行銷總監，職涯相當亮眼。

雖然劉思慕團隊尚未公開回應，但女方日前大方曬出告別單身派對照片，種種跡象都指向兩人已順利完婚。

劉思慕（左）與未婚妻Allison。（路透）
劉思慕（左）與未婚妻Allison。（路透）

劉思慕(左)向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）
劉思慕(左)向女友Allison求婚成功。（取材自simuliu IG）

精華 FAQ

  • 消息指出，劉思慕與交往4年的唱片公司高層女友Allison Hsu已在法國低調舉辦婚禮，正式步入婚姻生活，目前雖未獲團隊正式證實，但多方跡象顯示兩人已完婚。

  • 劉思慕在2025年5月於巴黎燭光鮮花場景求婚，之後又選在法國完婚，地點與氛圍彼此呼應。他曾感性告白，強調無論片場夜晚或日常午後，都會選擇對方。

  • Allison Hsu自2017年加入Interscope Records擔任實習生，之後一路升任數位行銷總監，職涯表現亮眼。她也是泰勒絲粉絲，劉思慕還曾透過團隊邀請泰勒絲錄影祝福。

劉思慕 漫威 好萊塢

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