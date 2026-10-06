我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎

Medicare有錢領 退款10月入帳 怎麼領1篇講清楚

強尼戴普復出變超級守財奴 聖誕夜被3鬼拖去「面對舊情人」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
強尼戴普在「聖誕夜驚魂」化身經典角色史古基。（圖／UIP提供）
強尼戴普在「聖誕夜驚魂」化身經典角色史古基。（圖／UIP提供）

AI摘要

文章摘要整理：

強尼戴普在提威斯特執導的新片《聖誕驚奇夜》中飾演史古基，透過三個鬼魂的引導重訪過去、現在與未來，重新思考金錢、愛情與人生價值。

怪誕奇幻電影「聖誕驚奇夜」11月13日將上映，由強尼戴普（Johnny Depp）化身經典角色「艾比尼澤史古基」（Ebenezer Scrooge），重新詮釋查爾斯．狄更斯經典作品中的吝嗇守財奴。電影日前釋出最新預告，史古基一心只想獨自度過聖誕節，沒想到三個神祕鬼魂接連現身，帶著他穿越過去、現在與未來，也迫使他重新面對人生中曾經愛過與愛過他的人。

「聖誕驚奇夜」由提威斯特（Ti West）執導，他過去曾以「恐怖X檔案」（X）、「血色珍珠」（Pearl）及「血腥瑪辛」（MaXXXine）等作品受到關注。除了強尼戴普之外，卡司還包括魯柏葛林特（Rupert Grint）、安德莉亞瑞絲柏（Andrea Riseborough）、山姆克萊弗林（Sam Claflin）、黛西蕾德莉（Daisy Ridley）、亞瑟康堤（Arthur Conti）、艾麗班柏（Ellie Bamber）、亨利洛伊德休斯（Henry Lloyd-Hughes）、查莉墨菲（Charley Murphy）、崔梅爾提爾曼（Tremell Tillman）及伊恩麥克連（Ian McKellen）。

預告中，強尼戴普飾演的史古基是個吝嗇又冷漠的守財奴，對上門募款的人毫不動容，只想把錢牢牢留在自己手中，甚至拒絕與人分享聖誕節的歡樂。沒想到就在他準備獨自度過節日時，三個神祕鬼魂突然找上門，讓他的生活徹底失控。

鬼魂分別帶著史古基回到過去、面對現在，再一路看見尚未發生的未來。過程中，他被迫重新回顧一路走來的人生選擇，也再次面對曾經深愛過的人，以及那些曾經真心愛過他的人。原本只在意財富的史古基，也逐漸發現自己失去的，或許遠比擁有的更多。

面對接連而來的詭異遭遇，史古基不只得在超自然力量引領下重新認識自己，也開始思考究竟什麼才是人生真正值得珍惜的事物。電影在經典「史古基與三鬼」故事架構上，加入怪誕、奇幻與驚險元素，讓這個家喻戶曉的聖誕故事展現不同面貌。

強尼戴普在「聖誕夜驚魂」化身經典角色史古基。（圖／UIP提供）
強尼戴普在「聖誕夜驚魂」化身經典角色史古基。（圖／UIP提供）

精華 FAQ

  • 他飾演查爾斯．狄更斯經典故事中的吝嗇守財奴艾比尼澤史古基，並以怪誕奇幻風格重新詮釋這個廣為人知的聖誕角色。

  • 史古基原本只想獨自過聖誕節，但三個神祕鬼魂接連現身，帶他穿越過去、現在與未來，迫使他重新檢視自己的選擇與失去的一切。

  • 電影由提威斯特執導，卡司包括魯柏葛林特、安德莉亞瑞絲柏、山姆克萊弗林、黛西蕾德莉、艾麗班柏與伊恩麥克連等人，陣容相當豪華。

聖誕節

上一則

為大S紀念50歲冥誕 阿雅回憶義氣相挺往事：妳的美好一直都在

下一則

賈永婕巴黎時尚街拍被指像「貼痠痛貼布」 本人高EQ回應

延伸閱讀

強尼戴普回歸好萊塢 新片「白日酒徒」預告角色成謎

強尼戴普回歸好萊塢 新片「白日酒徒」預告角色成謎
孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸

孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸
觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的

觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的
全智賢拒演「我的野蠻女友」 導演驚爆幕後秘辛

全智賢拒演「我的野蠻女友」 導演驚爆幕後秘辛

熱門新聞

81歲港星秦沛(右)近年生活重心移往加拿大溫哥華，女兒(左)經常分享與父親合照。(取材自Instagram)

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

2026-10-02 22:46
吳奇隆到天安門廣場慶祝中國「十一」國慶。（取材自微博）

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

2026-10-02 20:56
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

2026-09-28 13:18
世界首富馬斯克緊牽為他生下四個小孩的齊利斯。（路透）

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

2026-10-02 15:42
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
孫儷夫婦（後排左二、三）為母親（前右二）慶生。(取材自網易)

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

2026-10-02 07:00

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞