63歲搖滾天后離世 專輯狂賣4500萬張 曾擔任「加拿大偶像」評審

加拿大搖滾歌手莎絲喬登驚傳離世，享壽63歲。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大搖滾歌手莎絲喬登於63歲離世，家人證實她平靜告別人生；她曾以Racine走紅、巡演國際舞台，並擔任加拿大偶像評審6季。

加拿大 搖滾歌手莎絲喬登（Sass Jordan）驚傳離世，享壽63歲。家人2日透過社群證實死訊，表示她在家人陪伴下於10月2日晚間「平靜地離開」，消息曝光後，音樂圈及歌迷紛紛發文悼念。

莎絲喬登家人在聲明中寫道：「2026年10月2日，在摯愛家人的陪伴下，莎絲喬登平靜地走向另一個世界。」家人形容她是「獨一無二的大自然力量」，也是「無可取代、充滿光芒與喜悅的存在」，並請外界給予家人空間哀悼，同時感謝歌迷對她一生的支持與悼念。

莎絲喬登出生於英國伯明罕，3歲時便隨著父親、法國文學教授，以及曾任英國芭蕾舞者的母親移居加拿大蒙特婁。16歲時，她已開始在蒙特婁市中心的夜店擔任樂團主唱，之後成為當地樂團The Pinups的主唱兼貝斯手，逐漸在樂壇闖出名號。

1988年推出首張專輯「Tell Somebody」，隔年便以作品獲得加拿大朱諾獎（Juno Awards）最具潛力女歌手獎。1992年搬往洛杉磯發展後，她憑專輯「Racine」受到廣泛關注，「告示牌」（Billboard）更將她評選為年度最佳女性搖滾藝人。

「Racine」也成為莎絲喬登演藝生涯的代表作，全球估計售出約45萬張，其中加拿大便突破10萬張。她的歌曲「Racine」及「Make You a Believer」至今仍是樂迷熟知的作品。

同一年，她還與搖滾傳奇喬庫克（Joe Cocker）合唱電影「終極保鑣」原聲帶歌曲「Trust in Me」。該電影原聲帶全球銷量超過4500萬張，成為影史經典電影原聲帶之一。

莎絲喬登除了個人音樂事業，也曾與多組重量級搖滾樂團巡演，包括Aerosmith、滾石樂團（The Rolling Stones）、AC/DC及Van Halen，累積深厚現場演出資歷。2003年，她轉戰電視，加入「加拿大偶像」（Canadian Idol）擔任評審，是節目評審團中唯一女性，並一路參與節目6季，成為加拿大觀眾熟悉的音樂人物。

莎絲喬登離世後，許多音樂圈好友及歌迷紛紛留言悼念。深紫色樂團（Deep Purple）歌手兼貝斯手格蘭休斯（Glenn Hughes）在Instagram寫道：「消息來得太突然，我心碎了。她是真正的朋友，我們一起分享過那麼多愛、歡樂、笑聲與音樂。安息吧，我的Sasseroonie Girl。」美國搖滾及藍調歌手Ian Moore也寫下：「愛你，Sass。靈魂媽媽中的至尊。」

歌迷則留言感謝莎絲喬登多年來帶來的音樂，有人形容她的歌聲與藝術創作「定義了一個世代」，也有人寫道：「謝謝你所做的一切，願你的存在繼續成為我們所有人的喜悅與慰藉。」

莎絲喬登身後留下丈夫Derek Sharp、女兒Stella Jordan-Sharp、繼女Brianne Sharp及弟弟Daniel Jordan。