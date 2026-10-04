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安海瑟薇「幻化成風」搞笑蒸發 宣傳完今年第5部電影待產休息

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安海瑟薇目前懷著第三胎。（美聯社）
安海瑟薇目前懷著第三胎。（美聯社）

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文章摘要整理：

安海瑟薇為宣傳今年第5部電影《不存在的罪人》拍片自嘲「蒸發」，幽默宣告忙碌一年告一段落，之後將短暫休息，但明年仍有新作行程。

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）今年接連推出五部電影，經歷密集宣傳行程後，懷著第三胎的她終於準備從螢光幕前「消失」了。她近日在Instagram發布搞笑短片，宣告電影「不存在的罪人」（Verity）上映後，自己將從人間蒸發，更直接在鏡頭前化成一陣煙不見，為忙碌的一年劃下幽默句點。

43歲的安海瑟薇在影片中表示，她正準備前往「不存在的罪人」首映活動，並說：「這部片10月2日周五在戲院上映，然後10月3日……」話還沒說完，她便在特效煙霧中瞬間消失。隨後畫面還出現幾則虛構新聞標題，包括「安海瑟薇直接蒸發」及「如承諾般，安海瑟薇消失在一團煙霧中」。

她也在影片上寫下：「謝謝大家的支持，讓今年成為令人難忘、不可思議的一年。」並在貼文中寫道：「Over and out（完畢，收線）！」

安海瑟薇今年除了「不存在的罪人」，還演出「魅影巨星」（Mother Mary）、「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2,）、「奧德賽」（The Odyssey）及「橡樹街末日」（The End of Oak Street），5部作品接連推出，讓她一整年都在電影宣傳活動中奔波。

事實上，安海瑟薇上月便預告完成「不存在的罪人」宣傳後「要在一團煙霧中消失」。她當時笑說：「你們不會再看到我，直到你們不得不看到我。」並表示完成密集宣傳後「一定會休息一段時間」。

不過，她的暫別並不代表長時間離開影壇。安海瑟薇透露，明年3月將與湯姆克魯斯（Tom Cruise）一起「上賽道」，參演即將推出的「霹靂男兒」續集（Days of Thunder）。

精華 FAQ

  • 她是在宣傳電影《不存在的罪人》時，以搞笑短片方式自嘲，表示上映後自己要從螢光幕前暫時「蒸發」，用特效煙霧消失來替忙碌的一年收尾。

  • 安海瑟薇今年一共推出5部電影，包含《不存在的罪人》等作品，顯示她整年幾乎都在密集拍片與宣傳，行程非常緊湊，也因此決定暫時休息。

  • 不代表。她雖說完成宣傳後要休息一段時間，但已透露明年3月將和湯姆克魯斯合作，參與《霹靂男兒》續集，之後仍會回到演藝工作。

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