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首部作品就合作帕西諾 好萊塢性感女星韋勒79歲病逝

記者廖福生╱綜合報導
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好萊塢性感女星瑪麗露易絲韋勒離世，享壽79歲。(取材自IMDb)
好萊塢性感女星瑪麗露易絲韋勒離世，享壽79歲。(取材自IMDb)

AI摘要

文章摘要整理：

曾因《動物屋》爆紅的好萊塢女星瑪麗露易絲韋勒，於10月1日突發疾病離世，享壽79歲，距離80歲生日僅差1天，讓影迷與親友深感不捨。

好萊塢影壇再傳心碎消息！憑藉70年代經典喜劇神作「動物屋」(Animal House)風靡全球的性感女星瑪麗露易絲韋勒(Mary Louise Weller)，10月1日因突發疾病不幸離世，享壽79歲。

瑪麗露易絲韋勒原本隔天就要喜迎80歲大壽，卻在生日前夕與世長辭，她的長期伴侶麥可(Michael Roy Curtis)隨後悲痛證實噩耗。事實上，瑪麗露易絲韋勒早在1980年代就選擇退居幕後，逐漸淡出大銀幕。多年來銷聲匿跡的她，沒想到再次登上娛樂版面竟已是天人永隔，令人無限唏噓。

回顧瑪麗露易絲韋勒的傳奇一生，她早年以頂級模特兒身分出道，憑藉精緻五官與火辣身材成為知名香水代言人。出生於紐約的她背景驚人，教父是喜劇巨星丹尼凱(Danny Kaye)，出道首部作品就合作影帝艾爾帕西諾。

隨後她更在香港拍攝的動作片中飾演「功夫巨星」查克羅禮士的女友，活躍於各大熱門美劇。直到1978年，她在導演約翰蘭迪斯執導的爆笑喜劇「動物屋」中，精湛詮釋傲嬌漂亮的兄弟會女孩「曼蒂」，性感的演出讓她一夜暴紅，該片不僅改寫好萊塢喜劇影史票房紀錄，也成為她演藝生涯最具標誌性的代表作。

退出演藝圈後，曾是美國馬術隊成員的她將心力轉向劇本創作與舞台劇，甚至獲得國家藝術基金會補助。她曾透露，當年剛接下「動物屋」時，電視台高層就曾預言「這部片會讓你被大家記住一輩子」。如今這位70年代的美麗身影驟然殞落，經典模樣將永遠留在影迷心中。

精華 FAQ

  • 她因10月1日突發疾病病逝而再度成為焦點，享壽79歲。消息由長期伴侶麥可證實，且她原本隔天就要迎來80歲生日，令人格外唏噓。

  • 她最具代表性的作品是1978年由約翰蘭迪斯執導的《動物屋》，她在片中飾演兄弟會女孩「曼蒂」，以性感亮眼的演出一夜爆紅，也讓該片成為經典。

  • 她早年以頂級模特兒身分出道，曾擔任香水代言人，背景也相當驚人，教父是丹尼凱，首部作品就與帕西諾合作，之後還參與香港拍攝的動作片與美劇演出。

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