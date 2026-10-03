金卡戴珊熱戀F1車手 坦言離婚後「花了5年療癒自己」

金卡戴珊9月19日出席洛杉磯「盧卡斯博物館」開幕活動。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 金卡戴珊受訪表示，與肯伊威斯特離婚後花了5年療癒自己，直到和F1車手漢米爾頓交往才重新投入感情，也分享這段單身期讓她更專注家庭與人生規劃。

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）近日罕見談及感情生活，透露2021年與饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）離婚後，單身了5年，直到與F1 車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）展開戀情，才再次敞開心扉。

金卡戴珊接受泰晤士報專訪時表示，沒有談戀愛的這段時間對她而言「很棒」，因為她可以把重心放在4名子女及自己真正想投入的計畫中。她說：「我真的不急，我真的沒有感到空虛，我覺得自己需要這段時間。」

金卡戴珊透露與肯爺離婚後完全專注自己，因為「我還沒有準備好敞開心扉，我甚至根本沒在想這件事。當你只是讓一切順其自然，宇宙就會為你帶來最好的安排。」

金卡戴珊與現任男友漢米爾頓早在2014年相識，兩人今年2月首度公開戀情，一同現身超級盃賽事。此後兩人鮮少公開談論感情，但偶爾透過社群平台分享甜蜜互動。

漢米爾頓7月曾曬出與女友度假親密照，並寫下「把你在乎的人緊緊留在身邊」；8月又分享與金卡戴珊約會的私房照片，寫道：「休息、修復、重新充電。」

金卡戴珊也曾在社群平台曬出與漢米爾頓的鏡前自拍照，漢米爾頓從後方摟住她的腰。