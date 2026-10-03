湯姆克魯斯寵粉太誇張 首爾紅毯一站就是3小時

湯姆克魯斯在紅毯和粉絲互動長達3小時。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 湯姆克魯斯第13次訪問南韓，為新片《挖掘者》在首爾舉辦活動，獨自站紅毯3小時熱情寵粉，並表示拍電影是為了作品與觀眾交流，而非追逐獎項。

好萊塢 巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）再度展現「寵粉」功力，第13度訪問南韓，創下訪韓最多的好萊塢明星紀錄。他不僅在記者會上大方喊話「還要再來30次」，2日更獨自現身首爾永登浦區時代廣場，為新片「挖掘者」（Digger）舉行紅毯活動，長達3小時親自與粉絲互動，從揮手、簽名到合照幾乎來者不拒，展現對影迷的十足誠意。

阿湯哥在首爾舉行「挖掘者」訪韓記者會，以韓文「大家好，謝謝」向現場媒體打招呼，接著笑說：「這真的是很美好的一天，很高興能和大家一起分享『挖掘者』，也很開心來到南韓。」

與南韓結緣超過30年的湯姆克魯斯，從1994年「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)開始，多次為作品親自訪韓。即使已經第13次造訪，他仍意猶未盡，表示：「這次是第13次，但我希望未來還能再來30次，如果你們邀請我，我一定會來。」一句話讓現場笑聲不斷，也展現他對觀眾的喜愛。

湯姆克魯斯總是熱情對待支持他的粉絲。(美聯社)

阿湯哥在首映紅毯活動，更以實際行動展現「寵粉」。由於導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖（Alejandro G. Iñárritu）因個人因素未能同行，阿湯哥獨自扛起整場活動。他在首爾時代廣場與粉絲互動長達3小時，不僅頻頻揮手致意，也主動靠近人群，替粉絲簽名、合照，長時間停留讓現場氣氛持續沸騰。

阿湯哥這次訪韓，也帶來與過去動作英雄形象截然不同的新角色。他在「掘地者」中化身滿頭白髮的怪咖石油大亨，故事描述他位於格陵蘭的冰川鑽探設施出現細微裂縫，最終演變成撼動全球的巨大災難。

談到這個角色，湯姆克魯斯坦言，自己過去從未看過如此特別的人物，「我不論身為觀眾或製片人，都喜歡各種不同類型的電影。過去有幸和許多偉大的電影人合作，但『挖掘者』中的角色是我以前從未讀過、聽過或看過的，所以我很想演。」他形容迪格洛克威爾是「非常多層次的人物」，因此決定接受挑戰。

這次他大膽改變外型，以白髮、老年妝容及特殊服裝化身怪咖富豪。外界曾猜測他是否藉由這次轉型角逐奧斯卡，但他強調，自己從來不是為了獎項拍電影，「不論大家怎麼看奧斯卡或其他獎項，我一直都是為了電影而拍電影。」他認為，電影製作過程、上映時的興奮，以及能夠透過作品與觀眾交流，才是自己最在意的事。電椅「挖掘者」在台上映中。