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「六人行」馬修派瑞生前砸700萬元戒毒 紀錄片曝遭助理餵藥

記者陳穎／即時報導
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男星馬修派瑞。（美聯社）
男星馬修派瑞。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

馬修派瑞生前重金戒癮卻仍因K他命相關問題離世，檢方並查出助理與醫療人士涉供藥，Netflix也將推出紀錄片回顧其人生與掙扎。

曾以經典美劇「六人行」(Friends)紅遍全球的喜劇男星馬修派瑞（Matthew Perry），2023年在洛杉磯住家離世，享年54歲。他的故事將被拍成Netflix紀錄片，重新回顧這位「六人行」巨星的成名與人生低潮。

馬修派瑞生前為擺脫酒精與藥物成癮，據悉投入約700萬美元尋求戒癮與治療，沒想到最終仍因K他命相關問題離世。他曾公開談及自己為了保持清醒付出巨大代價，也透露藥物影響甚至讓他無法完整記得「六人行」部分拍攝內容。儘管事業登上巔峰，他在鏡頭外卻長期面對健康及成癮問題。

馬修派瑞2023年離世後，案件調查也逐步揭開他生前使用K他命的相關經過。檢方調查指出，他的貼身助理及多名涉案醫療人士曾涉及供應K他命，案件後續進入司法程序。其中一名60歲助理最終遭法院判刑41個月。

根據相關調查，馬修派瑞過世前數周，身邊人士曾取得價值超過5萬美元的K他命供其使用。案件曝光後，也讓外界重新關注明星身邊的醫療與照護人員，以及處方藥物取得問題。

回顧馬修派瑞的人生，他曾形容自己年輕時渴望透過成名填補內心的空缺，甚至曾許下「只要讓我出名，對我做什麼都可以」的願望。後來他確實憑「六人行」中的「錢德勒」一角走紅全球，名利與掌聲接踵而來，卻也始終無法擺脫成癮帶來的困境。

馬修派瑞離世已近3年，他與成癮抗爭的故事將透過Netflix全新紀錄片再次受到關注。據悉，紀錄片預計10月27日上架，將從他的演藝生涯、成癮經歷及人生最後階段切入，讓觀眾重新認識這位曾帶給全球觀眾無數笑聲的喜劇演員。

精華 FAQ

  • 報導指出，他為擺脫酒精與藥物成癮，前後投入約700萬美元尋求戒癮與治療，顯示他長期與成癮問題對抗，卻仍未能完全脫離困境。

  • 檢方指出，馬修派瑞的貼身助理及多名涉案醫療人士曾涉及供應K他命，其中一名60歲助理已被法院判刑41個月，案件仍持續受到關注。

  • 紀錄片預計在10月27日上架，將從他的演藝生涯、成癮經歷到人生最後階段切入，重新回顧這位以《六人行》走紅全球的喜劇演員。

馬修派瑞 Netflix 洛杉磯

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