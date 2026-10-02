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懷孕也要漂亮走紅毯 安海瑟薇感謝蕾哈娜：她改變了遊戲規則

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懷孕也要漂亮走紅毯 安海瑟薇感謝蕾哈娜：她改變了遊戲規則

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安海瑟薇9月29日出席「不存在的罪人」首映。(美聯社)
安海瑟薇9月29日出席「不存在的罪人」首映。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

安海瑟薇懷第3胎期間頻登紅毯，她坦言受蕾哈娜孕期造型啟發，學會在身體變化時仍可自信打扮並享受穿搭樂趣。

好萊塢女星安海瑟薇目前懷上第三胎，近日她接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）晨間節目「CBS Mornings」訪問時，談到孕期紅毯造型，特別感謝歌手蕾哈娜(Rihanna)給她靈感，讓她意識到即使身體正在改變，也能大膽發揮創意、享受穿搭樂趣。

43歲安海瑟薇今年6月宣布懷上第3胎，她近期因宣傳電影「不存在的罪人」（Verity）及「橡樹街末日」（The End of Oak Street），頻頻登上紅毯，也成為外界關注她的孕期穿搭。

節目主持人蓋爾・金（Gayle King）談到安海瑟薇近期造型，稱讚她懷孕後依然在紅毯上「非常華麗」。

安海瑟薇談到了蕾哈娜：「我想，我們應該要感謝蕾哈娜。她改變了遊戲規則！」安海瑟薇表示，看到蕾哈娜過去的孕期造型後，她意識到自己「只需要運用想像力，走出去，多享受一點樂趣」。

蕾哈娜2022年曾表示，自己不會因身體改變就放棄打扮，「打扮實在太有趣了」。

安海瑟薇也特別感謝合作多年的造型師艾琳・沃爾什（Erin Walsh）。她近幾個月持續以不同孕期造型現身紅毯，包括9月29日「不存在的罪人」紐約首映禮，她穿上黑色蕾絲魚尾禮服，搭配鑽石手鍊及水滴形耳環。

安海瑟薇今年6月宣布懷孕後，陸續在宣傳「奧德賽」（The Odyssey）及「橡樹街末日」期間展示孕肚。她8月登上「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）時透露，她已經知道第3個孩子的性別，但「不會透露」。

安海瑟薇9月12日出席紐約Moncler活動。(美聯社)
安海瑟薇9月12日出席紐約Moncler活動。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她認為蕾哈娜改變了孕期穿搭的觀念，讓她明白即使懷孕、身體正在改變，也能運用想像力大膽打扮，並把紅毯造型當成一種樂趣。

  • 43歲的她今年6月宣布懷上第3胎，之後為宣傳電影頻繁出席紅毯與訪談，包括《不存在的罪人》與《橡樹街末日》，持續展現孕期造型。

  • 她在9月29日《不存在的罪人》紐約首映禮穿黑色蕾絲魚尾禮服，搭配鑽石手鍊與水滴形耳環，整體造型華麗，也受到主持人稱讚。

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