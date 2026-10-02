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與珍妮佛羅培茲分手兩年 班艾佛列克自曝感情空窗

編譯尤寶琪／即時報導
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班艾佛列克10月1日在紐約出席新片「人性本獸」(Animals)首映會被問及感情...
班艾佛列克10月1日在紐約出席新片「人性本獸」(Animals)首映會被問及感情生活時，告訴「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)，工作和三個孩子才是最重要的。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

班艾佛列克在新片首映受訪時表示，離婚後把重心放在工作與3名孩子，對約會保持開放但不刻意追求，也否認曾聽過與夏奇拉的撮合傳聞。

奧斯卡影帝班艾佛列克(Ben Affleck)透露，與前妻珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)分手兩年後，他並沒有把生活重心放在感情上。

班艾佛列克10月1日在紐約出席新片「人性本獸」(Animals)首映會被問及感情生活時，告訴「今夜娛樂」(Entertainment Tonight)，工作和三個孩子才是最重要的。

「我沒多少時間。我不會到處約會，」他談到約會時說，「這真的不是我生活中的重要大事。」

54歲的班艾佛列克堅稱，單身生活「很好，也很快樂」。

「我知道我的優先事項是什麼。你生命中不可能同時擁有兩件最重要的事，」他解釋道，「對我來說，最重要的是孩子們。就是這樣。然後我還有我熱愛的工作。」

艾佛列克補充道：「我現在的狀態很好，誰知道生活會帶來什麼驚喜？我對此持開放態度，但我不會刻意追求什麼。」

在採訪的早些時候，，記者凱文弗雷澤(Kevin Frazier)問了艾佛列克關於ABC脫口秀節目「觀點」(The View)主持人安娜·納瓦羅(Ana Navarro)，在9月28日節目中聲稱，曾在班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲分手後的2024年，試圖撮合他與拉丁天后夏奇拉(Shakira)一事。

「說實話，這種事我每次都是先從你們這些人口中聽到，」艾佛列克說，「我這輩子都沒聽過這種事。人們愛八卦，什麼事都編造出來。」

這位「亞果出任務」(Argo)的導演與前妻珍妮佛洛佩茲共育有三個孩子，分別是20歲的維奧莉特(Violet)、17歲的塞拉菲娜(Seraphina)和14歲的塞繆爾(Samuel)。

更早之前，班艾佛列克在2005年與珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)結婚，10年後分居，兩人的婚姻最後在2018年畫下句點。

2022年，艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚，但這段婚姻在兩年內宣告結束。他們的離婚於2025年1月正式生效。

艾佛列克最近一次談及自己的感情生活，是在近日上節目「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live!)時，透露孩子經常拿他的戀愛史來吐槽他。

精華 FAQ

  • 他表示自己沒有把生活重心放在約會上，單身狀態很好也很快樂，對未來保持開放，但並不會刻意去追求新的感情。

  • 班艾佛列克指出，自己的優先事項是3個孩子和熱愛的工作，這兩件事已占去大部分精力，因此感情並不是現階段最重要的事。

  • 他在受訪時表示，這類消息自己都是先從媒體聽到，從未聽過此事，並認為人們很愛八卦，常會編造一些並不存在的故事。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 奧斯卡

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