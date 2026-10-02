荷莉貝瑞被控掐12歲兒脖子 前夫申請臨時限制令
荷莉貝瑞遭前夫馬丁內茲指控對12歲兒子動粗並申請限制令，對方還要求單獨監護權，並稱她有多次虐待與言語傷害行為。
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荷莉貝瑞遭前夫馬丁內茲指控對12歲兒子動粗並申請限制令，對方還要求單獨監護權，並稱她有多次虐待與言語傷害行為。
好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)的前夫法國男星奧利維耶馬丁內茲(Olivier Martinez)指控這位女演員虐待他們的兒子馬塞奧(Maceo)，並已向法院申請臨時限制令。
馬丁內茲日前在由Page Six獲得的法庭文件中聲稱，貝瑞在9月26日撲向他們12歲的兒子，用雙手掐住他的脖子，導致他窒息。
馬丁內茲也表示，貝瑞的未婚夫范亨特(Van Hunt)當時也在場。他聲稱，爭吵的起因是貝瑞告訴馬塞奧，說他戴著虛擬實境眼鏡玩遊戲「看起來很蠢」、「真是個白痴」。
「事態升級，原告撲向我們的兒子，開始與他發生肢體衝突，」馬丁內茲在文件中說，「她抓住馬塞奧的脖子，一邊掐著他的脖子一邊喊著：『現在誰說了算？！誰說了算？！』」
馬丁內茲聲稱，事發後，驚慌失措的馬塞奧打電話給他，要他去接他，表示自己因為「受到驚嚇」而不想回媽媽家。
此外，馬丁內茲在文件中還聲稱，貝瑞曾多次虐待他們的兒子，這並不是一個孤立的事件，「在過去的一年半中，貝瑞曾將馬塞奧摔倒在地，逼著他得「認輸」(tap out)才行。」
馬丁內茲在文件中還指出，貝瑞因發表種族歧視言論而對馬塞奧造成精神和情感困擾。他聲稱，這位奧斯卡獎得主早在2023年就告訴他們的兒子，由於子女撫養問題，他的父親是「一個試圖搶劫黑人婦女的白人混蛋」。
據文件顯示，他聲稱：「貝瑞隨後問我們的兒子，『作為一個黑人，你對此有何感想？』」
馬丁內茲在提交的文件中聲稱，他對貝瑞的精神健康狀況「以及她的酗酒問題」深感擔憂，他認為這「導致了她的虐待行為」。
馬丁內茲除了申請針對他和兒子的限制令外，還要求獲得馬塞奧的單獨監護權。
他向法院申請臨時限制令，並進一步要求獲得兒子馬塞奧的單獨監護權，主張這樣才能保護孩子的安全與身心狀態。 馬丁內茲聲稱，貝瑞當天撲向12歲的馬塞奧，用雙手掐住他的脖子，導致孩子窒息，且當時未婚夫范亨特也在場。 馬丁內茲還指稱貝瑞曾多次虐待兒子，甚至發表帶有種族歧視意味的言論，並表示自己擔心她的精神健康與酗酒問題。
精華 FAQ
他向法院申請臨時限制令，並進一步要求獲得兒子馬塞奧的單獨監護權，主張這樣才能保護孩子的安全與身心狀態。
馬丁內茲聲稱，貝瑞當天撲向12歲的馬塞奧，用雙手掐住他的脖子，導致孩子窒息，且當時未婚夫范亨特也在場。
馬丁內茲還指稱貝瑞曾多次虐待兒子，甚至發表帶有種族歧視意味的言論，並表示自己擔心她的精神健康與酗酒問題。
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