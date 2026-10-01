64歲金凱瑞第3度結婚 迎娶小32歲女友 今年才公開示愛喊：我愛妳

金凱瑞3度結婚報喜訊。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 金凱瑞與交往多年的32歲女友Min Ah在洛杉磯低調完婚，兩人今年才公開以情侶身分亮相，如今正式成為夫妻，這也是他第3度結婚。

好萊塢 喜劇巨星金凱瑞（Jim Carrey）傳出婚訊，現年64歲的他日前在洛杉磯 與交往多年的32歲女友Min Ah低調舉行私人婚禮，兩人相差32歲，這也是金凱瑞第三度步入婚姻。金凱瑞的發言人於9月30日向外媒「時人」證實消息，兩人從過去低調約會，到今年公開以情侶身分亮相，如今更正式成為夫妻。

金凱瑞與Min Ah的戀情過去一直相當低調，兩人早在2022年就曾被拍到一同現身洛杉磯活動，但始終沒有正式公開關係。直到今年2月法國凱薩獎，兩人才首度以情侶身分公開亮相，感情正式浮上檯面。

當時金凱瑞獲頒榮譽獎項，並以法語發表致詞，除了感謝家人，也特別向身旁的Min Ah示愛，稱她是「最珍愛的伴侶」（sublime companion），更直接說出：「我愛妳，Min Ah。」甜蜜告白成為典禮亮點之一。

當天Min Ah也陪伴金凱瑞出席頒獎典禮，同行的還有他的女兒Jane以及外孫Jackson。金凱瑞在台上分享感言時，特別向女友表達愛意，兩人的感情也因此受到外界更多關注。

如今金凱瑞與Min Ah低調完成婚禮，正式展開人生新階段。這也是他第三度結婚。金凱瑞1987年與前女演員梅麗莎沃默（Melissa Womer）結婚，兩人育有女兒Jane，婚姻維持至1995年結束；隔年他再與「阿呆與阿瓜」合作女星蘿倫荷莉（Lauren Holly）結婚，不過兩人的婚姻不到1年便告終，於1997年離婚。