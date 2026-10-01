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「失去生命的光」查德洛證實13歲次女離世 死因不明

記者陳穎／綜合報導
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好萊塢男星查德洛13歲愛女菲歐娜離世，未透露死因。(取材自查德洛Instagra...
好萊塢男星查德洛13歲愛女菲歐娜離世，未透露死因。(取材自查德洛Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

查德洛與妻子證實13歲次女菲歐娜離世，未透露死因，並懇請外界給予家人隱私與空間，許多粉絲也留言哀悼。

好萊塢男星查德洛(Chad Lowe)驚傳喪女噩耗。曾以作品獲得艾美獎肯定的他，與製作人妻子金潘特(Kim Painter)發表聲明，證實13歲次女菲歐娜(Fiona)不幸離世。夫妻倆悲痛表示，女兒是「我們生命中的一道光」，如今全家都陷入悲傷，也懇請外界給予家人隱私與空間。

根據美媒「Page Six」報導，查德洛夫妻9月29日公開消息，證實13歲愛女菲歐娜已離世，不過聲明並未透露女兒的確切死因，家屬也希望外界尊重他們目前的心情。

夫妻倆在聲明中寫道：「我們因摯愛的菲歐娜離世而深感心碎。她是一個充滿愛心的女孩，聰明、有創意，也熱愛跳舞。」他們提到，菲歐娜深受姊妹們疼愛，同時也一直受到父母深深的愛，「事實上，她是我們生命中的一道光。」

面對女兒年僅13歲便離開，夫妻倆難掩悲痛，表示菲歐娜的離世讓全家人陷入巨大傷痛，「我們懇請大家在這段時間為我們祈禱，並給予我們隱私與空間。」

查德洛過去也曾透過社群分享與女兒相處的點滴。他最後一次公開曬出菲歐娜的貼文是在去年11月，當時正值女兒成為青少年的重要時刻，他開心寫下：「今天正式慶祝菲歐娜成為青少年了！！FiBear，繼續隨著舞蹈一路跳過人生吧！愛你愛到不行！！」

照片中的菲歐娜身穿白色上衣搭配牛仔短褲，面對鏡頭露出燦爛笑容，父親字句間滿是寵愛。如今再回看這張照片，已成為父親與粉絲珍藏女兒笑容的最後身影之一。噩耗曝光後，許多粉絲也湧入貼文留言區，向查德洛一家表達哀悼與慰問。

精華 FAQ

  • 查德洛與製作人妻子金潘特共同發表聲明，證實13歲次女菲歐娜已經離世。夫妻倆對此深感心碎，也請外界理解他們目前的悲痛心情。

  • 沒有。報導指出，聲明中並未透露菲歐娜的確切死因，家屬也明確表示，希望媒體與外界尊重他們，不要過度打擾，給予隱私與空間。

  • 查德洛曾分享與女兒相處的照片，去年11月還發文慶祝菲歐娜成為青少年，並稱她為FiBear，字裡行間充滿疼愛，如今也成為家人珍藏的回憶。

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