女神卡卡拍日本廣告 變身「全能店員」為超商徵才

女神卡卡在日本擁有極高的人氣，她稱讚日本的食物非常美味。(取材自女神卡卡日本官方X平台)

AI摘要 文章摘要整理： 日本全家為慶祝45周年邀女神卡卡拍徵才廣告，她以店員身分示範結帳、整理與清潔，藉高人氣吸引日本社會關注缺工問題。

日本 全家便利商店(FamilyMart)為慶祝創立45周年，特別邀請美國流行天后女神卡卡 (Lady Gaga )拍攝全新的徵才廣告。這項跨國特別企畫已在日本播映，女神卡卡不僅變身「全能店員」，廣告與限定影片更在日本FamilyMart店內的電子看板連續播出兩天，引發各界關注。

綜合金融時報與日媒等報導，在播出的廣告中，女神卡卡在黑白色調的便利商店裡沿著貨架走道昂首闊步。她除了在拍攝中即興展現巨星氣勢外，也親自體驗店員工作，包括結帳、整理陳列商品、端出招牌炸雞，甚至拿起地拖清潔店面，最後並以練習好的日語向觀眾喊話問道：「要不要來FamilyMart工作？」

拍攝場景為業者特別在美國洛杉磯攝影棚搭建的完整FamilyMart門市；女神卡卡於拍攝期間所穿著的制服，是以FamilyMart本月開始導入的新制服為基礎，融入其個人風格所打造的全球唯一海軍藍皮質高級訂製服，並搭配白色厚底高跟鞋。此外，她的指甲也特別融入了FamilyMart的配色元素，她在訪談中以日語大讚「Kawaii」，並透露該款美甲是由其好友Miho所設計。

這次廣告並非一般的商品代言，而是FamilyMart為了招募員工所推出的特別企畫。日本目前面臨嚴重的勞動力短缺問題，加上便利商店需24小時營業、薪資相對偏低且工作內容繁重，導致業者在徵人上更顯困難。

資料顯示，目前FamilyMart在日本共有1萬6455家門市，其官方網站上刊出的兼職職缺高達1萬0481個，平均幾乎每一家門市都有人力需求。日本流通經濟研究所資深研究員池田滿壽次(Masuji Ikeda)對此分析，過去便利商店邀請明星拍攝廣告，通常是為了宣傳新品或折扣活動，本次直接以「來這裡工作」為訴求進行宣傳可謂前所未見，堪稱是一個轉捩點。全家方面則未透露本次廣告的具體費用。

女神卡卡在日本擁有極高的人氣，今年1月在日本舉行的六場Mayhem Ball巡迴演唱會門票皆全部售罄。

在拍攝訪談中，女神卡卡大談對日本的喜愛。她表示，自第一次前往日本演出開始，就一直非常喜歡日本的文化、傳統與精神，同時也相當喜愛日本的粉絲。在飲食偏好方面，除了壽司之外，她特別點名喜愛日本傳統美食蕎麥麵，且最愛吃冰涼的「冷蕎麥」。針對FamilyMart的招牌美食，她透露自己曾品嚐過「FamilyMart雞」(FamiChiki)，並大讚日本便利商店的食物非常美味。