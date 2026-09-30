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71歲布魯斯威利失智4年 被愛女親額頭照曝光

記者陳穎／即時報導
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布魯斯威利失智後罕見露面，小女兒塔露拉親吻。(摘自Instagram@buusk...
布魯斯威利失智後罕見露面，小女兒塔露拉親吻。(摘自Instagram@buuski)

AI摘要

文章摘要整理：

布魯斯威利罹患額顳葉失智症後由家人陪伴照護，塔露拉近日曝光親吻額頭合照引發關注，妻子與前妻也持續支持，並盼日後捐腦助研究。

現年71歲的好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自2022年因失語症宣布息影，隔年再確診罹患額顳葉失智症（FTD），近年健康狀況持續受到外界關注。不過，在家人長期陪伴與照料下，他仍維持平靜的生活。29日，32歲小女兒塔露拉（Tallulah Willis）罕見曬出與父親的親密合照，一個額頭吻流露濃濃父女情，讓不少影迷感動。

照片中，塔露拉雙手輕托著父親的臉龐，微微俯身親吻布魯斯威利額頭，他則閉著雙眼，嘴角帶著淡淡笑意，畫面相當溫馨。塔露拉也寫下「太可愛了！」並搭配經典歌曲「白日夢信徒」（Daydream Believer），分享與父親相處的幸福時刻。

這張照片曝光後，也引起外界對布魯斯威利近況的關注。過去網路上不時流傳有關他健康狀況的各種說法，但家人始終強調以實際照護情況為主。塔露拉曾透露，醫師告訴家人，「維持現狀就是最好的消息」，目前全家也會配合布魯斯威利的狀態與步調陪伴他。

今年8月，布魯斯威利也曾現身愛達荷州家中後院，親自見證塔露拉與音樂家賈斯汀艾西（Justin Acee）的婚禮。他當天身穿短袖襯衫、戴著草帽，在家人的陪伴下參與女兒人生的重要時刻，畫面也成為粉絲關注焦點。

除了女兒們，布魯斯威利的妻子艾瑪（Emma Heming Willis）與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）近年也共同陪伴家人走過這段歷程。艾瑪更將照護丈夫的經驗整理成新書「The Unexpected Journey」，希望為失智症患者及照顧者提供參考與支持。

家人也曾透露，未來布魯斯威利離世後，希望捐贈他的大腦進行科學研究，盼藉由研究額顳葉失智症，協助醫界進一步了解這項疾病。

精華 FAQ

  • 他自2022年因失語症宣布息影，隔年又被診斷出罹患額顳葉失智症，健康狀況因此成為外界焦點。近年雖然病情持續受關注，但在家人照料下仍維持相對平靜的生活。

  • 她罕見曬出與父親布魯斯威利的親密合照，畫面中她雙手輕托父親臉龐並親吻額頭，父女互動十分溫馨。照片搭配留言與歌曲，更凸顯家人間深厚情感，因此引起粉絲共鳴。

  • 家人會依照他的狀態與步調安排陪伴，並強調以實際照護情況為主。妻子艾瑪與前妻黛咪摩爾也共同支持，艾瑪還出版照護經驗書，家人並希望未來捐贈大腦供科學研究。

好萊塢 布魯斯威利 失智症

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