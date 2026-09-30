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布萊德彼特再遭重擊 21歲養女正式改姓「裘莉」6子女僅剩1人跟他姓

記者陳穎／即時報導
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札哈拉(左)和養母安潔莉娜裘莉感情緊密。(美聯社)
札哈拉(左)和養母安潔莉娜裘莉感情緊密。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

札哈拉完成改姓程序，成為第3位不再使用Pitt姓氏的布萊德彼特子女，外界也因此再次關注他與6名子女近年日益疏離的家庭關係。

布萊德彼特（Brad Pitt）與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的6名子女中，又有一人正式放棄「Pitt」姓氏。21歲女兒札哈拉（Zahara）近日完成改姓程序，從原本的「Zahara Marley Jolie-Pitt」改為「Zahara Marley Jolie」，成為繼希蘿（Shiloh）與薇薇安（Vivienne）後，第3名正式不再使用「Pitt」姓氏的子女。

據「太陽報」報導，札哈拉今年夏天已提出改姓申請，法院文件近日正式核准，文件中寫道：「申請人的姓名從Zahara Marley Jolie-Pitt更改為Zahara Marley Jolie。」

札哈拉並非唯一選擇移除父親姓氏的子女。希蘿先前已不再使用「Jolie-Pitt」複姓；今年7月，薇薇安也採取法律行動，將名字從「Vivienne Marcheline Jolie-Pitt」改為「Vivienne Marcheline Jolie」。

此外，長子麥道斯（Maddox）也曾提出法律文件，希望移除「Pitt」姓氏；據報導，弟弟諾克斯（Knox）的高中畢業證書上則僅使用「Jolie」姓氏，外界因此猜測他可能也已不再使用「Pitt」。若相關消息屬實，目前6名子女中，據報僅剩23歲的派克斯（Pax）仍使用「Pitt」姓氏。

布萊德與裘莉交往後，曾收養麥道斯與札哈拉，之後再收養派克斯，並迎來親生女兒希蘿，以及雙胞胎諾克斯與薇薇安。兩人一度被視為好萊塢明星家庭代表，但2016年宣布分居後，婚姻關係歷經多年法律訴訟，家庭關係也受到外界關注。

布萊德與子女的互動狀況近年也屢成話題。「時人」曾引述消息人士說法，稱他與成年子女「幾乎沒有聯繫」，至於年幼子女，近幾個月因他的拍攝工作，互動也更加有限。不過，相關說法均來自匿名消息人士，雙方並未公開完整說明目前的家庭相處狀況。

布萊德彼特近年和女子感情破裂。(美聯社)
布萊德彼特近年和女子感情破裂。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她的名字由「Zahara Marley Jolie-Pitt」改為「Zahara Marley Jolie」，代表正式去除父親姓氏Pitt，也讓她成為家中第3位不再使用該姓氏的子女。

  • 已知希蘿、薇薇安與札哈拉都已不再使用Pitt姓氏；麥道斯曾提出移除文件，諾克斯也疑似只用Jolie，若屬實則僅派克斯仍使用Pitt。

  • 因為子女陸續改姓，顯示布萊德與孩子間的關係可能持續疏離。報導也提到他與成年子女幾乎少聯繫，與年幼子女互動近來同樣有限。

布萊德彼特 裘莉

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