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21歲席亞娜首登VMA就奪獎 台上霸氣演出 台下竟「緊張到快死掉」

記者陳穎／即時報導
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席亞娜一舉拿下2026MTV音樂錄影帶大獎最佳新人獎。（圖／環球音樂提供）
席亞娜一舉拿下2026MTV音樂錄影帶大獎最佳新人獎。（圖／環球音樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

倫敦新世代歌手席亞娜首登VMA便拿下最佳新人獎並完成舞台演出，雖自稱緊張到快死掉，仍憑驚人現場表現與新作熱度持續走紅。

21歲倫敦新世代靈魂女聲席亞娜（SIENNA SPIRO）近期人氣持續攀升，不僅憑首張專輯「過客」（Visitor）主打歌〈Great Expectation〉蟬聯英國金榜冠軍，更在美國音樂盛事MTV VMA音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）一舉拿下最佳新人獎，成為睽違14年首位奪下該獎的英國歌手。她當晚也登台演出，渾厚嗓音與爆發力獲得全場起立鼓掌，不過台上氣勢十足的她，事後卻坦言：「其實緊張到快死掉。」

席亞娜這次首度登上VMA舞台便抱回獎座，她在社群透露，典禮當天正好是自己20歲的最後一天，「我居然登上了VMAs的舞台表演，而且我還得獎了！我以前從來沒拿過任何獎。」對於首次站上美國大型舞台，她坦言前幾天都相當緊張，「身為一個倫敦女孩要登上美國大舞台，真的讓我膽戰心驚。」

不過她的現場表現絲毫看不出緊張，演出片段在MTV官方TikTok上架後，24小時內突破600萬次觀看，個人Instagram、TikTok也分別增加6萬、10萬名新粉絲，典禮後的串流效應更持續發酵，目前已有3首歌曲同時登上數位平台全球榜Top 100。

席亞娜事後難掩激動，表示自己「流了好多喜悅的淚水」，更透露當晚還獲得主持人史奴比狗狗（Snoop Dogg）的擁抱，「感謝我的人生與這些機會、感謝身邊所有支持我的人，還要感謝上帝，因為我完全搞不懂這一切是怎麼發生的。」

擁有渾厚且富有情感的嗓音，席亞娜常被拿來與艾美懷絲（Amy Winehouse）、愛黛兒（Adele）相提並論。她2025年靠著心碎單曲〈Die On This Hill〉走紅，之後陸續推出〈The Visitor〉，以及為電影「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）打造的歌曲〈Material Lover〉，發行首張專輯前便累積全球超過12億次串流收聽。

今年7月推出首張專輯「過客」，一發行便拿下英國金榜亞軍，近期更靠〈Great Expectation〉連續3周登上英國單曲榜冠軍，創下近12年來最年輕登上冠軍單曲的英國女歌手紀錄。

「過客」的創作概念來自席亞娜對結束與離別的恐懼，這份不安甚至曾讓她不敢投入新的感情。她形容自己過去大部分時間都像「一個過客」，直到製作專輯才逐漸學會珍惜當下，「我們可以允許某些人事物在生命中留下重要印記，而不必強求非得天長地久。」

精華 FAQ

  • 她在 MTV VMA 音樂錄影帶大獎中奪下最佳新人獎，成為睽違14年來首位拿下該獎的英國歌手，也在同一晚完成首次 VMA 舞台演出。

  • 席亞娜坦言，因為這是她第一次站上美國大型舞台，又是在美國重要典禮上表演與領獎，身為倫敦女孩讓她前幾天都感到膽戰心驚。

  • 她的演出片段24小時內破600萬觀看，社群粉絲大增，且已有3首歌登上全球榜Top 100；新專輯與冠軍單曲也持續推升她的串流成績。

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