阿湯哥新片口碑崩？ 黑色喜劇「挖掘者」遭轟過度說教

阿湯哥(右)在新片中徹底顛覆過往帥氣形象。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湯姆克魯斯新片《挖掘者》上映後，影評評價明顯兩極分化。

湯姆克魯斯新片《挖掘者》上映後，影評評價明顯兩極分化。 重點二： 阿湯哥飾演石油大亨，徹底顛覆過往動作英雄形象。

阿湯哥飾演石油大亨，徹底顛覆過往動作英雄形象。 重點三：影片被批過度說教，但也獲讚黑色幽默與視覺野心。

AI摘要 文章摘要整理： 湯姆克魯斯主演的新片《挖掘者》口碑兩極，既被讚大膽諷刺、視覺強烈，也遭批過度說教與混亂，阿湯哥的突破演出成最大話題。

好萊塢 明星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）新片「挖掘者」（Digger）近日上映，影評陸續解禁，沒想到口碑走向兩極。這部由奧斯卡名導阿利安卓．崗札雷．伊納利圖(Alejandro González Iñárritu)執導、阿湯哥 主演的黑色諷刺電影，有影評人讚賞作品野心十足、視覺大膽，更肯定阿湯哥難得拋開招牌英雄形象；但也有評論認為電影過度用力、說教意味濃厚，甚至形容成「華麗卻混亂」的作品。

阿湯哥在片中飾演石油大亨Digger Rockwell，角色不但狂妄自大，還因鑽探活動引發全球環境災難。他面對危機，反而試圖把自己塑造成拯救人類的英雄。電影將環境危機、權力、金錢與媒體敘事揉在一起，並以黑色喜劇方式呈現。

最引人注意的是，阿湯哥這次幾乎徹底顛覆過往形象。他不再是「不可能的任務」中飛車、跳樓、搏命的動作英雄，而是透過特殊化妝讓自己變成外貌臃腫、滿腹自信的石油富豪，甚至以誇張的肢體與語氣詮釋這個近乎荒謬的角色。洛杉磯時報認為，克魯斯這次的演出是他多年來最冒險的角色之一，也讓觀眾看到他不同於以往的一面。

影評對電影本身卻沒有一致答案。美聯社認為，「挖掘者」大膽混合黑色喜劇、環境災難與舞台劇元素，雖然諷刺不見得足夠好笑，卻有強烈影像風格與戲劇張力，並給予三顆星評價。

「Variety」則認為電影試圖成為氣候變遷時代的「奇愛博士」（Dr. Strangelove），但誇張表演及過度說教可能讓部分觀眾難以接受；「好萊塢報導」同樣對電影的諷刺手法提出質疑。

不過，也不是所有評論都持負面態度。英媒「Time Out」給予4顆星，稱讚阿湯哥終於展現不同於動作英雄的一面，認為電影雖然瘋狂、大膽，卻充滿令人意外的黑色幽默。隨著影評正式解禁，這部作品能否讓觀眾接受這位「不一樣的湯姆克魯斯」，也成為上映前最大的話題。

湯姆克魯斯（右）和「挖掘者」導演阿利安卓．崗札雷．伊納利圖（左）合影。（歐新社）