丹尼斯哈斯金斯75歲逝 「貝爾丁校長」永別了

丹尼斯哈斯金斯驚傳辭世，享壽75歲。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《救命下課鈴》演員丹尼斯哈斯金斯驚傳辭世，享壽75歲。

《救命下課鈴》演員丹尼斯哈斯金斯驚傳辭世，享壽75歲。 重點二： 他以飾演貝爾丁校長走紅，經典台詞廣為影迷熟知。

他以飾演貝爾丁校長走紅，經典台詞廣為影迷熟知。 重點三：經紀人與同劇演員皆發文悼念，死因目前尚未公布。

AI摘要 文章摘要整理： 曾在《救命下課鈴》中飾演貝爾丁校長的丹尼斯哈斯金斯於9月29日辭世，享壽75歲，經紀人與昔日同劇演員紛紛悼念，死因仍未公開。

在經典校園喜劇「救命下課鈴」(Saved by the Bell)中飾演「貝爾丁校長」(Principal Richard Belding)的丹尼斯哈斯金斯(Dennis Haskins)9月29日驚傳辭世，享壽75歲，讓不少影迷都深感唏噓。

哈斯金斯經紀人傑伊沙赫特(Jay Schachter)已對外證實死訊，表示哈斯金斯的死是場悲劇。「每個人都喜歡貝爾丁先生，而我們這些認識丹尼斯的人，更是對他喜愛有加。他是個很棒的人，他非常非常愛他的粉絲。無論何時何地，他總是會抽出時間來陪伴他們，」沙赫特表示。

哈斯金斯的死因尚未公佈。

田納西大學查塔努加分校(University of Tennessee at Chattanooga)官方網站的個人簡介顯示，這位演員出生於田納西州 查塔努加，並就讀於該校。

據IMDb網站顯示，他曾在「陰陽魔界」(The Twilight Zone)和「夏威夷神探」(Magnum, P.I.)等知名影集中客穿演出，隨後在情境喜劇「救命下課鈴」中飾演「貝爾丁校長」，並因一句經典台詞「嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，這到底是怎麼回事？」而聞名。

「救命下課鈴」是一部以高中生在青春期成長過程中遇到的各種問題為主題的情境喜劇，在美國一代年輕人中獲得了極高的口碑。

「救命下課鈴」主演之一，飾演麗莎圖特爾(Lisa Turtle)的菈爾克沃里斯(Lark Voorhies)在社群媒體Instagram上發文悼念哈斯金斯，並表示「失去他讓我無比悲痛」。

沃里斯寫道：「認識丹尼斯哈斯金斯近40年是我人生中最美好的事情之一。」

哈斯金斯也曾出演包括「酒吧五傑」(It's Always Sunny in Philadelphia)等其他電視劇和電影。

沙赫特表示，他將無比懷念哈斯金斯。「他是我20多年的客戶和摯友，我會非常想念他，」沙赫特說，「我心碎了。」