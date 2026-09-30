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洛史都華要封麥？宣布明年最後一次巡演

編譯尤寶琪／綜合報導
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洛史都華宣布，明年將是他「最後一次巡迴演出」。（路透資料照片）
洛史都華宣布，明年將是他「最後一次巡迴演出」。（路透資料照片）

81歲搖滾傳奇洛史都華（Rod Stewart）宣布自己最新巡演日期，並表示，這將是他「最後一次巡迴演出」。

「女士們先生們，經過深思熟慮和悲傷之後，我必須宣布，明年(2027年)將是我最後一次巡演。」他在Instagram影片中說道，「我不會退休，但這將是最後一次搖滾巡演。所以我要感謝你們給我的一切，希望我能給你們一些回報。」

這段影片與他2027年4月至7月在英國和歐洲舉行的「最終安可巡迴演唱會」的行程安排一同發布。史都華還計畫在美國演出，包括3月的喬治亞州佛羅里達州，以及2027年9月在科羅拉多州的兩晚演出。

「請回來觀看我的巡演」，他一邊說著，一邊用力拍彈著一旁的鋼琴，「一定會很精采的」。

洛史都華宣布，明年將是他「最後一次巡迴演出」。（路透資料照片）
洛史都華宣布，明年將是他「最後一次巡迴演出」。（路透資料照片）

史都華之前曾在8月於辛辛那提演唱會開演前幾小時宣布延後演出，理由是「需要立即進行突發但不嚴重的醫療手術」。幾天後，他的團隊宣布，史都華在接受「例行冠狀動脈支架手術」後，將取消剩餘的拉斯維加斯駐唱演出以及2026年「One Last Time」告別巡演。

「醫生們對他的恢復感到滿意，洛目前狀況良好，已經恢復了正常的日常活動，」他的經紀人在8月11日給「今日美國」(USA Today)的一份聲明中表示，「根據醫生的建議，他將在接下來的四周時間裡進行休養，恢復到最佳狀態，然後再重返舞台。遺憾的是，這意味著他將無法繼續目前的巡演行程。」

根據Medline Plus，冠狀動脈支架是「一種在冠狀動脈內擴張的小型金屬網狀管」，通常在血管成形術中植入，防止動脈再次狹窄。

史都華也曾在2000年代初期與甲狀腺癌作鬥爭，並因此有長達九個月的時間無法唱歌，隨後又在2017年時確診罹患攝護腺癌。 2025年，這位「Maggie May」的演唱者也曾在與流感長期鬥爭後，取消了幾場演出。

精華 FAQ

  • 他表示明年2027年將是最後一次巡演，行程包含4月至7月在英國和歐洲的演出，另外也規劃了美國場次，顯示這將是他告別式的大型巡迴安排。

  • 不是。洛史都華在影片中明確表示自己不會退休，只是這將是最後一次搖滾巡演，也就是未來可能仍會有其他形式的演出，但不再進行長期巡迴。

  • 他先前因需要立即進行突發但不嚴重的醫療手術而延後演出，後來又因接受例行冠狀動脈支架手術，取消剩餘駐唱與2026年告別巡演，健康成為行程調整主因。

佛羅里達州 喬治亞州 退休

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