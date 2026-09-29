好萊塢硬漢辭世 理查哈里森享壽90歲

理查哈里森驚傳離世，享耆壽90歲。（取材自IMDb）

好萊塢 傳奇男星理查哈里森（Richard Harrison）傳出離世消息，當地時間18日在美國加州洛杉磯 因自然原因安詳離世，享耆壽90歲。與他相識多年的製片好友Joan Borsten證實噩耗，並回憶這位縱橫影壇數十年的硬漢明星，即使成名後在義大利 街頭被影迷包圍，依舊始終保持親切隨和，從未擺出明星架子。

1936年出生於美國鹽湖城的哈里森，年輕時憑著健美身材與陽剛外型踏入演藝圈，1960年代初期轉往義大利發展，先後演出「無敵角鬥士」等作品，逐漸在當地影壇打響名號，之後更成為義式西部片、動作片的重要熟面孔。一生參演作品超過百部，從西部片一路演到忍者電影，也在B級電影領域留下鮮明身影。

然而，哈里森最為影迷津津樂道的往事之一，卻是一部他「差點演出、最後沒演成」的經典電影。1964年，導演塞吉歐李昂尼（Sergio Leone）籌拍「荒野大鏢客」時，曾邀請哈里森擔任男主角，但他最終沒有接下角色，反而推薦當時仍在尋求突破的克林伊斯威特（Clint Eastwood）。

結果「荒野大鏢客」上映後大獲成功，伊斯威特也憑著片中冷峻的牛仔形象走紅國際，這段意外促成巨星崛起的選角故事，後來成為影壇經典軼事。哈里森雖然與這個角色擦身而過，卻仍持續在歐洲影壇累積大量作品。

到了1970年代末期，哈里森的演藝足跡更一路延伸到亞洲，曾赴香港拍攝多部低成本忍者電影，包括「Ninja Dragon」等。不過，他晚年回憶這段經歷時曾透露，自己當時在香港集中拍攝約兩、三個月，沒想到拍攝素材後來遭重新剪輯、拼接，製作成更多電影推出，讓他認為此舉嚴重影響個人聲譽，甚至不願將部分作品視為正式演出。

諷刺的是，這些作品雖然讓哈里森本人頗有微詞，卻意外使他在亞洲B級片影迷間累積極高知名度，成為不少影迷心中的熟面孔。

對於拍電影，哈里森也有一套與眾不同的方式。好友透露，他收到邀約時往往最先關心的不是劇本內容，而是「要去哪裡拍？」只要目的地是自己從未去過的地方，就可能爽快答應，甚至曾經登上飛機後才開始閱讀劇本。對哈里森而言，電影不只是工作，更像是一張探索世界的通行證。