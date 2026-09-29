瑪丹娜VMAs演出挨轟「太性感」 演藝圈抱不平喊「年齡歧視」

瑪丹娜不是第一次因為「太性感」引發爭議。（路透資料照片）

68歲的「流行天后」瑪丹娜 （Madonna）暌違23年重返MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）舞台，原本是今年頒獎典禮最受矚目的焦點之一，卻因表演造型及外型引發部分網友批評，甚至被指「太性感」、「想看起來太年輕」。對此，美國節目「The View」主持群公開替她抱不平，將爭議拉回女性年齡歧視 問題。

瑪丹娜擔任開場表演嘉賓，這也是她自2003年後首度在VMAs登台。當天，她與新生代天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、酷娃恰莉（Charli xcx）共同帶來8分鐘的限制級挑逗表演。然而，在節目播出後不到24小時內，迅速在外媒與網路社群上引爆了極具兩極化的「過度性感」輿論大戰。

美國知名政治評論家梅根凱莉（Megyn Kelly）在個人節目 「梅根凱莉秀」（The Megyn Kelly Show） 中公開砲轟，直指瑪丹娜的穿著與充滿性暗示的舞蹈動作荒謬且刻意。她毫不留情地酸諷：「這到底哪裡性感？這只是向外界傳達出她很『匱乏、渴望關注』而已。 」此外，不少外電報導也指出，部分網友在社群上留下了高齡女性不該再賣弄性感的負面評價。

面對排山倒海的抨擊，歐美演藝圈的力挺聲浪同樣猛烈。美國熱門脫口秀節目「The View」的主持群在隔日的節目中火速開戰，主持人珊妮霍斯汀（Sunny Hostin）氣憤反問：「大眾怎麼敢去羞辱一個想要優雅老去、努力生活的人？」 主持群痛批外界的惡評根本是嚴重的「年齡歧視」，認為社會對高齡女性抱持雙重標準，僅因瑪丹娜展現了「過度外顯的性吸引力」就對其集體霸凌，卻忽視了她68歲仍能在舞台維持高強度現場演出的驚人實力。