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泰勒絲、瑪丹娜太吸睛 VMAs收視飆11年新高

記者陳穎／綜合報導
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泰勒絲獲得兩大獎，成為MTV VMAs史上獲獎最多的歌手。（美聯社）
泰勒絲獲得兩大獎，成為MTV VMAs史上獲獎最多的歌手。（美聯社）

2026 MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）收視成績出爐，根據尼爾森Live+Same Day初步數據，CBS與MTV聯播平均吸引843萬名觀眾收看，較去年成長51%，暫創11年來最高收視紀錄，也是自2015年以來最受觀眾關注的一屆VMAs。

今年VMAs由CBS與MTV共同播出，CBS單獨平均吸引761萬名觀眾，較去年500萬成長52%；MTV同步播出則吸引68.6萬人，較去年48.1萬成長40%，MTV重播也有14.2萬名觀眾收看，較去年10.8萬成長31%。

不過，今年典禮開播時間一度受到美式足球賽事影響。原定美東時間晚間7時30分開播的VMAs，因NFL賽事延長，導致頒獎典禮延後至晚間7時51分才正式播出。雖然洛杉磯現場仍於當地下午4時30分準時舉行，但CBS電視轉播因此採取延後播出的方式。

即使開播時間受到影響，VMAs仍交出亮眼成績。在25至54歲成人觀眾族群中，節目平均吸引311萬人收看，創2019年以來新高，較去年成長34%；18至49歲觀眾則有266萬人，創2018年以來最佳表現，較去年增加32%。18至34歲觀眾平均也達109萬人，創2020年以來新高，較去年成長46%。

社群表現同樣亮眼。CBS公布，今年VMAs共創造3110萬次社群互動，以及1.59億次影片觀看，影片觀看數較去年增加8%，顯示典禮在社群平台上的討論度也同步攀升。

今年VMAs卡司陣容星光熠熠，典禮一開場便暌違23年重返VMAs舞台的瑪丹娜（Madonna）帶來演出，莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）與Charli XCX也加入演出行列。

泰勒絲（Taylor Swift）則成為典禮另一大焦點，不僅拿下年度最佳音樂錄影帶獎（Video of the Year），更成為首位獲頒「藝術家兼導演獎」（Artist-Director Award）的歌手，同時在典禮上全球首播新歌「Patient Zero」音樂錄影帶。

此外，傳奇樂團「超脫樂團」(Nirvana)獲頒「音樂錄影帶先鋒獎」（Video Vanguard Award），典禮也安排向鄉村音樂傳奇桃莉巴頓（Dolly Parton）及已故英國歌手喬治麥可（George Michael）致敬。

今年其他演出歌手包括GENER8ION、Gunna、凱西穆斯格雷夫斯（Kacey Musgraves）、Lisa、RAYE、Shaboozey、Sienna Spiro、Sombr、Teddy Swims及Yung Lean等，南韓女團BLACKPINK成員Lisa也帶來新歌演出。

精華 FAQ

  • 根據尼爾森Live+Same Day初步數據，CBS與MTV聯播平均吸引843萬人收看，較去年成長51%，暫創11年來最高收視紀錄，也是自2015年以來最受關注的一屆。

  • 泰勒絲拿下年度最佳音樂錄影帶，並成為首位獲頒藝術家兼導演獎的歌手，還首播新歌MV；瑪丹娜則睽違23年重返舞台演出，成為開場亮點。

  • 25至54歲、18至49歲及18至34歲族群收視都創近年新高，社群互動達3110萬次、影片觀看1.59億次；雖因NFL延播，整體表現仍相當強勢。

泰勒絲 瑪丹娜 NFL

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