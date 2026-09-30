觀影說劇／法瑞斯扮「獨裁大明星」 買威而鋼被抓包

「獨裁大明星」由坎城名導塔利克薩利赫執導。（圖／海鵬提供）

身高186公分、外型高大英挺的瑞典 男星法瑞斯法瑞斯（Fares Fares），在政治驚悚片「獨裁大明星」（Eagles of the Republic）中化身埃及 知名男星，表面風光無限，私下卻有不為人知的尷尬秘密。一場他偷偷到藥局 購買威而鋼，沒想到竟被老闆認出的戲碼，法瑞斯將想低調又藏不住明星光環的窘境演得活靈活現，一句「我是幫朋友買的」更讓這場戲成為片中的笑點。

「獨裁大明星」由坎城名導塔利克薩利赫（Tarik Saleh）執導，法瑞斯飾演「大銀幕法老」喬治法米。角色原本是家喻戶曉的電影明星，卻因得罪當局導致事業陷入危機，為了挽救演藝生涯，只能接受在政府宣傳電影中飾演埃及總統塞西。沒想到隨著拍攝進行，他逐漸發現自己正在模糊現實與表演的界線，也意外被捲入一場政治危機。

電影在嚴肅的政治題材之外，也安排不少黑色幽默。法瑞斯飾演的喬治私生活放蕩，片中一度向年輕女友隱瞞自己的性功能問題，當對方看穿真相後，直接嘲諷他是「軟屌俱樂部的終身會員」，成為片中令人印象深刻的台詞。法瑞斯也利用一本正經的表情處理尷尬場面，讓角色在政治陰謀之外多了一層荒謬感。

導演薩利赫這次刻意讓身材高大的法瑞斯，演出外貌與埃及總統塞西差異甚大的角色，藉由「明星扮演領袖」的設定，呈現政治權力如何透過影像塑造形象，也讓電影在娛樂性之外，進一步討論電影、權力與現實之間的關係。

法瑞斯出生於黎巴嫩，14歲時因戰亂移民瑞典，為了適應新生活，他在短短三個月內學會瑞典語。2000年，他演出弟弟約瑟夫法瑞斯（Josef Fares）執導的喜劇「男人三十拉警報」受到矚目，之後兄弟再度合作警匪喜劇「條子駭客」，票房與口碑皆有不錯表現，也讓法瑞斯逐漸成為瑞典影壇熟面孔。

除了瑞典電影，他也曾進軍好萊塢，參演「狡兔計畫」、「00:30凌晨密令」及「星際大戰外傳：俠盜一號」等作品，逐步拓展國際知名度。

法瑞斯與薩利赫合作多年，「獨裁大明星」也是兩人的第五次合作。兩人先前曾共同拍攝「尼羅河的希爾頓事件」，法瑞斯更憑該片首度拿下瑞典金甲蟲獎最佳男主角。這次再度合作，他又以「獨裁大明星」獲得瑞典金甲蟲獎影帝肯定，電影則抱回包括最佳影片、最佳劇本在內的六項大獎，成為近年瑞典影壇備受關注的作品。