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安海瑟薇懷第3胎 夢想挑戰「地獄辣雞翅」醫師：不准

記者陳穎／綜合報導
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安海瑟薇即將升格3寶媽。（路透）
安海瑟薇即將升格3寶媽。（路透）

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）今年6月宣布懷第三胎，近期為主演心理驚悚電影「Verity」接受訪問時透露，原本希望親自登上知名節目「Hot Ones」，挑戰地獄辣雞翅，沒想到遭醫師勸阻，擔心可能因為吃太辣而提前生產，讓她至今仍無法完成這項「夢想挑戰」。

43歲的安海瑟薇在「Verity」中飾演知名作家Verity Crawford，角色因一場車禍全身癱瘓，丈夫因此聘請一名陷入低潮的作家，替她完成尚未出版的作品。片中Verity不僅接受最熱門的節目主持人訪問，還登上「Hot Ones」，接受主持人Sean Evans的地獄辣雞翅挑戰。

安海瑟薇在節目中談到這段劇情時透露，當初希望透過安排角色接受不同節目的訪問，讓Verity成為更具代表性的文化人物。不過，雖然電影中的角色成功完成「Hot Ones」挑戰，她本人至今卻從未真正登上節目。

她坦言：「我並沒有真的完成過那十塊辣雞翅的挑戰。」如今懷孕後更暫時無法圓夢，安海瑟薇透露，醫師已明確建議她不要參加節目，「醫生說我不能去，因為我可能會提前生產。所以，我到現在還沒有完成這個挑戰。我也不知道什麼時候才能做到，也許是明年。」

安海瑟薇與丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）目前育有10歲兒子強納森（Jonathan）及6歲兒子傑克（Jack），這次是她第三度懷孕。除了迎接新生命，安海瑟薇今年工作量也相當驚人，陸續參演「魅影巨星」（Mother Mary）、「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）、「奧德賽」（The Odyssey）及「橡樹街末日」（The End of Oak Street）等多部作品。

精華 FAQ

  • 她想親自登上節目《Hot Ones》，接受主持人Sean Evans的地獄辣雞翅挑戰，也就是吃完10塊超辣雞翅的經典關卡。

  • 醫師擔心她在懷第三胎時吃下過辣食物，可能刺激身體反應、提高早產風險，因此明確建議她不要去參加節目。

  • 她在片中飾演的角色曾接受熱門節目訪問，甚至登上《Hot Ones》，她希望透過這樣的安排讓角色更具文化代表性，但現實中自己仍未完成這個挑戰。

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