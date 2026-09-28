英國名導麥克李抱病奪金貝殼獎 新片恐成最後一舞

英國知名導演麥克李以最新社會劇情片「關懷備至」榮獲聖塞瓦斯蒂安影展最高榮譽。（歐新社）

英國知名導演麥克李近日以最新社會劇情片「關懷備至」榮獲聖塞瓦斯蒂安影展最高榮譽，外界預期這將是這名83歲、身患疾病導演的最後一部作品。

據中央社引述法新社報導，這部講述社工支援弱勢群體故事的電影，在西班牙北部城市聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）舉行的影展中，榮獲最佳影片金貝殼獎。

麥克李（Mike Leigh）在預錄的得獎致詞影片中表示：「很抱歉我無法親自到場。這真是莫大的榮幸。謝謝大家，也把我的愛獻給每一個人。」

麥克李先前曾透露自己患有影響肌肉的疾病，並表示這很可能是他的「最後一部作品」。

他曾於1996年憑藉「秘密與謊言」（Secrets and Lies）榮獲坎城影展 最高榮譽金棕櫚獎，並於2004年以「天使薇拉卓克」（Vera Drake）拿下威尼斯影展 最佳影片金獅獎。

「關懷備至」（Tender Loving Care，暫譯）也與另一部作品共同獲得聖塞瓦斯蒂安影展的最佳劇本獎，片中女演員凱特歐佛林（Kate O'Flynn）則共同榮獲最佳演員銀貝殼獎。

瑞典導演亞曼達柯內爾（Amanda Kernell）憑藉新片「托起你的心」（Brace Your Heart，暫譯）榮獲最佳導演獎。