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MTV音樂大獎／BTS奪「年度歌曲」等3獎 寫K-pop團體紀錄

世界新聞網／輯
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BTS於9月18日在拉斯維加斯演出。（路透）
BTS於9月18日在拉斯維加斯演出。（路透）

韓團防彈少年團BTS）在美國2026 MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMA）一舉拿下「年度歌曲」、「最佳團體」及「最佳K-pop」3座獎項，其中「年度歌曲」更是全晚最高榮譽之一，成為首個拿下該獎的亞洲團體。此外，BLACKPINK成員Lisa也憑歌曲〈Dream〉獲得「最佳流行」獎，K-pop藝人在本屆頒獎禮大放異彩。

頒獎禮於27日在洛杉磯舉行。BTS因籌備南美巡演未出席，仍憑第5張正規專輯《ARIRANG》主打歌〈SWIM〉擊敗包括瑪丹娜（Madonna）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）等入圍者，奪得「年度歌曲」。

BTS早在2021年便憑〈Dynamite〉入圍「年度歌曲」，相隔5年後終於拿下獎項。這也是亞洲團體首次獲得該項主要獎項，繼去年女歌手Rosé獲得「年度歌曲」後，K-pop連續兩年在該項目奪獎。

BTS三提三中，繼續刷新亞洲藝人紀錄，以13座獎成為VMA史上獲獎最多的團體組合。

K-pop女團BLACKPINK成員Lisa同樣傳來捷報。她與日本演員坂口健太郎合作歌曲〈Dream〉，拿下「最佳流行」獎，成為首位獲得該獎的亞洲個人歌手。

Lisa在現場激動落淚，並以英語及泰語發表感言：「我每晚懷抱的夢想，帶領我走到了今天。」

精華 FAQ

  • BTS在2026 MTV VMA一舉奪得「年度歌曲」、「最佳團體」與「最佳K-pop」3座獎項，其中「年度歌曲」更具指標性，寫下亞洲團體的新紀錄。

  • BTS以第5張正規專輯《ARIRANG》的主打歌〈SWIM〉拿下「年度歌曲」，擊敗包括瑪丹娜、Sabrina Carpenter等入圍者，成為首個獲此獎的亞洲團體。

  • BLACKPINK成員Lisa憑與坂口健太郎合作的歌曲〈Dream〉獲得「最佳流行」獎，成為首位拿下該獎的亞洲個人歌手，也讓K-pop表現再添亮點。

BTS BLACKPINK 防彈少年團

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