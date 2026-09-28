我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年收10萬者「不再自認高所得」自願光顧廉價折扣店

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝光

MTV得獎名單：泰勒絲壓軸創紀錄 瑪丹娜奪7獎大贏家

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰勒絲獲得2大獎，成為史上獲獎最多的歌手。(美聯社)
泰勒絲獲得2大獎，成為史上獲獎最多的歌手。(美聯社)

2026MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）在美國洛杉磯揭曉，典禮由嘻哈傳奇史努比狗狗（Snoop Dogg）主持，眾星齊聚爭奪年度音樂大獎。典禮稍早落幕，泰勒絲（Taylor Swift）以「The Fate Of Ophelia」拿下壓軸的「年度最佳音樂錄影帶」，瑪丹娜（Madonna）則橫掃7項大獎，成為本屆最大贏家。

泰勒絲本屆除了憑「The Fate Of Ophelia」摘下「年度最佳音樂錄影帶」，也以「Opalite」拿下「最佳導演」，成為本屆頒獎典禮另一大焦點。她與瑪丹娜、BTS等樂壇巨星角逐年度重要獎項，最終以兩座獎座為本屆VMA留下亮眼成績，而她在VMA生涯累積獎項達到31座，超越西洋天后碧昂絲（Beyoncé）成為VMA史上獲獎最多的歌手。

已在樂壇活躍數十年的瑪丹娜則展現超強戰力，除了獲頒「年度藝人」，與莎賓娜（Sabrina）合作的「Bring Your Love」也拿下「最佳合作」，同時憑「Confessions II」抱走「最佳專輯」及「最佳長篇音樂錄影帶」，一口氣囊括7項獎項，成為全場最大贏家。

韓團BTS同樣收穫豐富，以「Swim」拿下「年度歌曲」及「最佳K-Pop」兩項大獎，另外也奪得「最佳團體」，成為本屆VMA韓流代表。BTS在多個重要獎項中受到肯定，再次展現全球音樂市場的影響力。

BLACKPINK泰籍成員Lisa則以與日本男星坂口健太郎（Kentaro Sakaguchi）合作的「Dream」，拿下「最佳流行音樂」，在國際流行音樂獎項中再添一座獎盃。這也是Lisa近年持續拓展個人音樂事業後，在VMA舞台上的重要成績。

本屆VMA「最佳新人」則由席亞娜（Sienna Spiro）獲得，成為新生代歌手受到關注的代表；「最佳團體」由BTS拿下。從樂壇天后瑪丹娜、泰勒絲，到BTS及Lisa，本屆得獎名單橫跨不同世代與音樂市場，也呈現流行音樂版圖的多元樣貌。

音樂錄影帶大獎部分得獎名單

年度最佳音樂錄影帶 (Video Of The Year)／泰勒絲 「The Fate Of Ophelia」

年度藝人 (Artist Of The Year)／瑪丹娜

最佳新人 (Best New Artist)／席亞娜（Sienna Spiro）

最佳合作 (Best Collaboration)／瑪丹娜 & 莎賓娜 「Bring Your Love」

年度歌曲 (Song Of The Year)／BTS 「Swim」

最佳流行音樂 (Best Pop)／Lisa & 坂口健太郎 ／「Dream」

最佳專輯 (Best Album)／瑪丹娜／「Confessions II」

最佳長篇音樂錄影帶 (Best Longform Video)／瑪丹娜／「Confessions II」

最佳團體 (Best Group）／BTS

最佳導演 (Best Direction)／泰勒絲「Opalite」

最佳 K-Pop (Best K-Pop)／BTS 「Swim」

精華 FAQ

  • 泰勒絲以The Fate Of Ophelia拿下壓軸的年度最佳音樂錄影帶，成為典禮焦點；瑪丹娜則一口氣抱回7項大獎，包含年度藝人、最佳合作、最佳專輯與最佳長篇音樂錄影帶，成為最大贏家。

  • 泰勒絲除了以The Fate Of Ophelia奪得年度最佳音樂錄影帶，也憑Opalite拿下最佳導演，單屆進帳2獎。她的VMA生涯累積獎項達31座，正式超越碧昂絲，成為VMA史上獲獎最多的歌手。

  • BTS以Swim拿下年度歌曲與最佳K-Pop，另外還獲最佳團體，成為本屆韓流代表。Lisa則憑與坂口健太郎合作的Dream奪得最佳流行音樂，持續展現她在國際樂壇的個人實力。

瑪丹娜 泰勒絲 洛杉磯

上一則

紅遍全球群舞MV現場來了 「STORM」重現MTV音樂大獎舞台 最後一幕超狠

下一則

MTV音樂大獎／BTS奪「年度歌曲」等3獎 寫K-pop團體紀錄

延伸閱讀

MTV音樂大獎／泰勒絲拿下生涯第31座獎 超越碧昂絲紀錄

MTV音樂大獎／泰勒絲拿下生涯第31座獎 超越碧昂絲紀錄

MTV音樂大獎／泰勒絲新MV首播、Lisa新歌首唱

MTV音樂大獎／泰勒絲新MV首播、Lisa新歌首唱
時隔23年 瑪丹娜重返VMA頒獎典禮舞台 再當開場嘉賓

時隔23年 瑪丹娜重返VMA頒獎典禮舞台 再當開場嘉賓
MTV音樂大獎／Lisa抱走「最佳流行歌手」激動哭花臉

MTV音樂大獎／Lisa抱走「最佳流行歌手」激動哭花臉

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌
8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退