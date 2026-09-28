MTV得獎名單：泰勒絲壓軸創紀錄 瑪丹娜奪7獎大贏家

泰勒絲獲得2大獎，成為史上獲獎最多的歌手。(美聯社)

2026MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）在美國洛杉磯 揭曉，典禮由嘻哈傳奇史努比狗狗（Snoop Dogg）主持，眾星齊聚爭奪年度音樂大獎。典禮稍早落幕，泰勒絲 （Taylor Swift）以「The Fate Of Ophelia」拿下壓軸的「年度最佳音樂錄影帶」，瑪丹娜 （Madonna）則橫掃7項大獎，成為本屆最大贏家。

泰勒絲本屆除了憑「The Fate Of Ophelia」摘下「年度最佳音樂錄影帶」，也以「Opalite」拿下「最佳導演」，成為本屆頒獎典禮另一大焦點。她與瑪丹娜、BTS等樂壇巨星角逐年度重要獎項，最終以兩座獎座為本屆VMA留下亮眼成績，而她在VMA生涯累積獎項達到31座，超越西洋天后碧昂絲（Beyoncé）成為VMA史上獲獎最多的歌手。

已在樂壇活躍數十年的瑪丹娜則展現超強戰力，除了獲頒「年度藝人」，與莎賓娜（Sabrina）合作的「Bring Your Love」也拿下「最佳合作」，同時憑「Confessions II」抱走「最佳專輯」及「最佳長篇音樂錄影帶」，一口氣囊括7項獎項，成為全場最大贏家。

韓團BTS同樣收穫豐富，以「Swim」拿下「年度歌曲」及「最佳K-Pop」兩項大獎，另外也奪得「最佳團體」，成為本屆VMA韓流代表。BTS在多個重要獎項中受到肯定，再次展現全球音樂市場的影響力。

BLACKPINK泰籍成員Lisa則以與日本男星坂口健太郎（Kentaro Sakaguchi）合作的「Dream」，拿下「最佳流行音樂」，在國際流行音樂獎項中再添一座獎盃。這也是Lisa近年持續拓展個人音樂事業後，在VMA舞台上的重要成績。

本屆VMA「最佳新人」則由席亞娜（Sienna Spiro）獲得，成為新生代歌手受到關注的代表；「最佳團體」由BTS拿下。從樂壇天后瑪丹娜、泰勒絲，到BTS及Lisa，本屆得獎名單橫跨不同世代與音樂市場，也呈現流行音樂版圖的多元樣貌。

音樂錄影帶大獎部分得獎名單

年度最佳音樂錄影帶 (Video Of The Year)／泰勒絲 「The Fate Of Ophelia」

年度藝人 (Artist Of The Year)／瑪丹娜

最佳新人 (Best New Artist)／席亞娜（Sienna Spiro）

最佳合作 (Best Collaboration)／瑪丹娜 & 莎賓娜 「Bring Your Love」

年度歌曲 (Song Of The Year)／BTS 「Swim」

最佳流行音樂 (Best Pop)／Lisa & 坂口健太郎 ／「Dream」

最佳專輯 (Best Album)／瑪丹娜／「Confessions II」

最佳長篇音樂錄影帶 (Best Longform Video)／瑪丹娜／「Confessions II」

最佳團體 (Best Group）／BTS

最佳導演 (Best Direction)／泰勒絲「Opalite」

最佳 K-Pop (Best K-Pop)／BTS 「Swim」