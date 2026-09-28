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紅遍全球群舞MV現場來了 「STORM」重現MTV音樂大獎舞台 最後一幕超狠

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瑞典歌手Yung Lean在MTV音樂錄影帶大獎表演「Storm II」經典群舞...
瑞典歌手Yung Lean在MTV音樂錄影帶大獎表演「Storm II」經典群舞畫面，以冰淇淋取代原本MV裡的香菸。(美聯社)

瑞典歌手Yung Lean與法國音樂製作人GENER8ION今年4月推出「STORM」MV後，不但在音樂界引起轟動，在社群上也廣為流傳，尤其是MV最後一段Yung Lean冷漠站在舞群中間抽菸，而周遭舞群看似狂亂卻有序的舞蹈，引起使用AI生成相似MV的風潮。Yung Lean於27日剛落幕的MTV音樂大獎上在舞台上重現這段經典表演，引起全場歡呼。

▲ 影片來源：Youtube平台＠MTV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Yung Lean進場時先砸了途中的一把椅子，再搶走後台的音樂大獎的獎座，隨後走上舞台，高舉獎座再狠狠砸到地上，隨後手拿了冰淇淋，取代了原本MV中抽菸的畫面，走向舞群中間，開始表演。

「STORM」今年入圍了VMA的年度MV、最佳導演、最佳編舞、最佳長片MV獎項，但最終都沒有得獎。

演出最後，Yung Lean走出舞群，把口中的冰淇淋吐到鏡頭上，再將冰淇淋用力塗抹在鏡頭上。

這支紅遍網路的MV，來自導演羅曼．葛弗雷斯（Romain Gavras）之手，他曾憑英國女歌手M.I.A.的歌曲「Bad Girls」獲得MTV音樂錄影帶大獎最佳導演獎。而編舞為賈萊特（Damien Jalet），他以其迷人的編舞風格而聞名，並因與英國樂團「電台司令」（Radiohead）主唱湯姆約克（Tom Yorke）合作的短片「Anima」在音樂界獲得認可。

「STORM」MV內容設定在一所未來的豪華男子寄宿學校，在高度軍事化管理的校園中，少男們的青春衝動與自由被壓抑，直到Yung Lean飾演的校園惡霸帶頭破壞校園、鬥毆和抽菸等脫序的行為，讓場景走向混亂美學。

葛弗雷斯曾表示，「STORM」裡的暴力與衝突並非政治性或現實社會事件的紀錄，而是一種「內在精神狀態的實體化」。他表示，這支 MV 意在捕捉一種「內在的暴風雨」（An Internal Storm），青少年的混戰、拉扯與癲狂，是將青春期無處安放的焦慮、憤怒與壓抑情緒，以極端的「肢體舞蹈」與「物理碰撞」展現出來。

瑞典歌手Yung Lean在MTV音樂錄影帶大獎表演「Storm II」經典群舞...
瑞典歌手Yung Lean在MTV音樂錄影帶大獎表演「Storm II」經典群舞畫面，最後將冰淇淋抹上鏡頭。(美聯社)

瑞典歌手Yung Lean於27日在洛杉磯出席MTV音樂錄影帶大獎。(路透)
瑞典歌手Yung Lean於27日在洛杉磯出席MTV音樂錄影帶大獎。(路透)

精華 FAQ

  • 他在27日落幕的MTV音樂大獎舞台上，重現的是今年4月推出、在網路爆紅的〈STORM〉MV經典段落，並以現場演出再度掀起話題。

  • 他先砸椅子、搶走獎座並摔到地上，再拿冰淇淋取代抽菸動作，走入舞群中央；最後還把冰淇淋吐向並抹在鏡頭上，完整呼應MV氣氛。

  • 導演羅曼．葛弗雷斯表示，MV並非紀錄現實暴力，而是把青春期的焦慮、憤怒與壓抑具象化，透過混戰、碰撞與舞蹈呈現一場內在風暴。

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