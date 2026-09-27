MTV音樂大獎／瑪丹娜奪下年度藝人 憶42年前「露屁股」事業差點完了

瑪丹娜。（美聯社）

「流行樂女王」瑪丹娜 （Madonna）27日晚在2026年MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMAs）抱走年度藝人獎。68歲的她領獎時回顧自己與MTV長達數十年的緣分，更談起1984年首次登上MTV音樂錄影帶大獎舞台時，因演出意外被經紀人告知「事業完了」的往事。

瑪丹娜上台領獎時，先提醒現場觀眾，當年她在首屆MTV音樂錄影帶大獎演唱〈Like a Virgin〉時，許多人可能還沒出生。

回憶當年的演出，瑪丹娜透露，表演期間她的一隻高跟鞋突然脫落。為了讓自己看起來「可愛又性感」，她做了一個類似俯衝的動作，沒想到意外露出屁股。

「那個年代，屁股可不能這樣露出來。」她笑說，自己演出後還相當得意地走到後台，沒想到經紀人卻告訴她：「你完了。」

如今再回頭看這段經歷，瑪丹娜表示，過去一年半一直在「尋找自己、相信自己，真正創作自己想做的音樂」。

「我想，這其實就是成為一名藝術家的定義。」她說，也鼓勵現場所有人：「希望你們接下來1年、10年，甚至用餘生，都做同樣的事，找到自己，相信自己。」

瑪丹娜這次擊敗亞莉安娜（Ariana Grande）、火星人布魯諾(Bruno Mars）、摩根沃倫（Morgan Wallen）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）及泰勒絲（Taylor Swift）等入圍者，拿下年度藝人獎。

她也是本屆MTV音樂錄影帶大獎提名最多的藝人，共獲13項提名，同時睽違23年再次登上MTV頒獎典禮舞台演出。她以〈One Step Away〉的口白開場，接著演唱〈Bring Your Love〉，並與莎賓娜卡本特合唱。