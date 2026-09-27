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MTV音樂大獎／瑪丹娜奪下年度藝人 憶42年前「露屁股」事業差點完了

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MTV音樂大獎／瑪丹娜奪下年度藝人 憶42年前「露屁股」事業差點完了

世界新聞網／輯
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瑪丹娜。（美聯社）
瑪丹娜。（美聯社）

「流行樂女王」瑪丹娜（Madonna）27日晚在2026年MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMAs）抱走年度藝人獎。68歲的她領獎時回顧自己與MTV長達數十年的緣分，更談起1984年首次登上MTV音樂錄影帶大獎舞台時，因演出意外被經紀人告知「事業完了」的往事。

瑪丹娜上台領獎時，先提醒現場觀眾，當年她在首屆MTV音樂錄影帶大獎演唱〈Like a Virgin〉時，許多人可能還沒出生。

回憶當年的演出，瑪丹娜透露，表演期間她的一隻高跟鞋突然脫落。為了讓自己看起來「可愛又性感」，她做了一個類似俯衝的動作，沒想到意外露出屁股。

「那個年代，屁股可不能這樣露出來。」她笑說，自己演出後還相當得意地走到後台，沒想到經紀人卻告訴她：「你完了。」

如今再回頭看這段經歷，瑪丹娜表示，過去一年半一直在「尋找自己、相信自己，真正創作自己想做的音樂」。

「我想，這其實就是成為一名藝術家的定義。」她說，也鼓勵現場所有人：「希望你們接下來1年、10年，甚至用餘生，都做同樣的事，找到自己，相信自己。」

瑪丹娜這次擊敗亞莉安娜（Ariana Grande）、火星人布魯諾(Bruno Mars）、摩根沃倫（Morgan Wallen）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）及泰勒絲（Taylor Swift）等入圍者，拿下年度藝人獎。

她也是本屆MTV音樂錄影帶大獎提名最多的藝人，共獲13項提名，同時睽違23年再次登上MTV頒獎典禮舞台演出。她以〈One Step Away〉的口白開場，接著演唱〈Bring Your Love〉，並與莎賓娜卡本特合唱。

精華 FAQ

  • 她在2026年MTV VMAs抱走年度藝人獎，擊敗亞莉安娜、火星人布魯諾、摩根沃倫、莎賓娜卡本特與泰勒絲等入圍者，成為本屆焦點。

  • 瑪丹娜回想首次站上MTV VMAs演唱〈Like a Virgin〉時，高跟鞋突然脫落，她為了維持可愛性感做出俯衝動作，結果意外露出屁股，還被經紀人說事業完了。

  • 她表示過去1年半一直在尋找自己、相信自己並創作想做的音樂，認為這就是藝術家的定義，也鼓勵大家在未來1年、10年甚至一生都持續這麼做。

瑪丹娜

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