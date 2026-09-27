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MTV音樂大獎／Lisa抱走「最佳流行歌手」激動哭花臉

記者陳穎／即時報導
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Lisa開心拿大獎，在台上喜極而泣。(美聯社)
Lisa開心拿大獎，在台上喜極而泣。(美聯社)

2026MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）今天揭曉，BLACKPINK泰籍成員Lisa今年氣勢驚人，憑藉與日本男星坂口健太郎合作的熱門單曲「Dream」等作品，一口氣入圍「最佳流行歌手」、「最佳K-Pop」、「最佳攝影」及「最佳剪接」4項大獎，最終更擊敗泰勒絲、亞莉安娜、Olivia Rodrigo等強敵，抱走「最佳流行歌手」獎。

Lisa在星光大道時以火紅拖尾長裙搭配毛毛大衣現身紅毯，造型氣勢十足，座位更被安排在天后瑪丹娜身後，與多位西洋樂壇巨星同場，國際地位備受矚目。

當頒獎結果揭曉，Lisa拿下「最佳流行歌手」後，走上台接過獎座時情緒難掩激動，一度紅了眼眶，甚至淚灑舞台。她以泰語問候現場觀眾「SaWaDiKa Everyone！」隨後感性表示，一路走來，無數個深夜裡的夢想，才成就今天的自己，也感謝一路給她靈感的人。

談到粉絲，她特別向「Lilies」喊話：「沒有你們，我不會有今天。」並感謝粉絲長久以來給予的愛與支持。真情告白也感染現場，台下包括泰勒絲、瑪丹娜等巨星紛紛起立鼓掌，見證Lisa的重要時刻。

領獎後Lisa隨即換上勁裝登台，帶來新歌「SaWaDiKa」全球首演，將舞台變成充滿泰國文化特色的視覺盛宴。其中最吸睛的莫過於她直接把泰國街頭經典交通工具「嘟嘟車」搬上舞台，搭配舞者服裝、舞台造景及音樂編排，大量融入泰式元素，讓全球觀眾看見她鮮明的文化特色。

Lisa演唱新歌新歌「SaWaDiKa」，更直接把泰國街頭經典交通工具「嘟嘟車」...
Lisa演唱新歌新歌「SaWaDiKa」，更直接把泰國街頭經典交通工具「嘟嘟車」搬上舞台。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她憑藉《Dream》等作品入圍最佳流行歌手、最佳K-Pop、最佳攝影與最佳剪接4項大獎，最後更擊敗泰勒絲、亞莉安娜、Olivia Rodrigo等強敵，拿下最佳流行歌手。

  • Lisa以泰語向觀眾問候，並感性提到無數個深夜裡的夢想才成就今天的自己，也特別感謝粉絲Lilies的支持，真情告白讓泰勒絲、瑪丹娜等巨星起立鼓掌。

  • Lisa換上勁裝首演新歌《SaWaDiKa》，並把泰國街頭經典交通工具嘟嘟車搬上舞台，搭配舞者造型、舞台布景與編排，完整展現濃厚的泰式文化特色。

泰勒絲 瑪丹娜 星光大道

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