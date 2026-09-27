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MTV音樂大獎／泰勒絲拿下生涯第31座獎 超越碧昂絲紀錄

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泰勒絲領取「MTV VMA藝術導演榮譽獎」。（美聯社)
泰勒絲領取「MTV VMA藝術導演榮譽獎」。（美聯社)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）再創紀錄！她27日晚間出席2026年MTV音樂錄影帶大獎（MTV VMAs），獲頒首屆「MTV VMA藝術導演榮譽獎」（Artist Director Honors），生涯VMA獎座總數達到 31座，正式超越碧昂絲（Beyoncé）紀錄，成為MTV音樂錄影帶大獎史上獲獎最多的藝人。

泰勒絲在洛杉磯Peacock Theater身穿銀色Tamara Ralph高級訂製禮服登台領獎。她表示，感謝MTV多年前為音樂錄影帶提供舞台，並透露過去20年間拍攝約60支音樂錄影帶，其中18支由她親自撰寫與執導。

「我之所以這麼喜歡創作和執導音樂錄影帶，主要是因為你們，也就是粉絲，讓這一切變得如此有趣，也讓它如此值得。」泰勒絲說。

這項榮譽由她的好友、女星達珂塔強生（Dakota Johnson）頒發。MTV表示，首屆「藝術導演榮譽獎」旨在表彰其導演作品推動音樂錄影帶藝術與敘事發展的藝人。領獎後，泰勒絲也首度公開由她親自執導的新歌「Patient Zero」音樂錄影帶，達珂塔·強生與柯林法洛（Colin Farrell）均參與演出。

在本屆頒獎典禮之前，泰勒絲與碧昂絲同樣累計30座MTV音樂錄影帶大獎。泰勒絲今年則以專輯《The Life of a Showgirl》獲得11項提名，包括年度最佳音樂錄影帶、年度藝人、最佳流行、最佳導演、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳剪輯、最佳編舞、最佳視覺效果、最佳專輯及夏日歌曲等。

相較之下，碧昂絲今年沒有符合提名資格的新作品，她上一次推出的作品已超出本屆獎項的提名資格時間範圍。

精華 FAQ

  • 她拿下生涯第31座VMA獎座，正式超越原本同為30座的碧昂絲，成為MTV音樂錄影帶大獎史上獲獎最多的藝人，寫下新的里程碑。

  • 泰勒絲獲得首屆「MTV VMA藝術導演榮譽獎」，用來表彰她在音樂錄影帶導演與敘事創作上的貢獻，肯定她推動MV藝術發展的影響力。

  • 她首度公開親自執導的新歌〈Patient Zero〉音樂錄影帶，並提到自己過去約20年間拍了約60支MV，其中18支由她親自撰寫與執導。

泰勒絲 碧昂絲 洛杉磯

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