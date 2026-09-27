MTV音樂大獎／泰勒絲新MV首播、Lisa新歌首唱

泰勒絲、LISA霸氣2026 MTV音樂錄影帶大獎。(路透)

2026 MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）盛大登場，音樂圈眾星齊聚紅毯。今年頒獎典禮由饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）主持，卡司與表演陣容相當豪華，除了瑪丹娜 （Madonna）睽違20多年再度登上VMAs舞台，泰勒絲 （Taylor Swift）新歌「Patient Zero」音樂錄影帶也將全球首播。

今年VMAs也是自2017年後再度回到洛杉磯 舉行，備受樂迷期待。瑪丹娜此次重返VMAs舞台，是她相隔20多年再度於頒獎典禮演出，此外，凱西穆斯格雷夫斯（Kacey Musgraves）也將帶來向鄉村音樂傳奇桃莉巴頓（Dolly Parton）致敬的表演。

今年演出陣容還包括Lisa、RAYE、Shaboozey、Gunna、Sienna Spiro、GENER8ION及Yung Lean等。其中RAYE與Sienna Spiro將首度登上VMAs舞台演出，成為典禮亮點之一。

Shaboozey將演唱「Cowgirl」，之後再與Gunna合作，帶來兩人歌曲「High Noon」首次電視公開演出；Lisa則將在電視上首度演唱新單曲「SaWaDiKa」。GENER8ION與Yung Lean也將在舞台上首演「STORM II」。

凱西穆斯格雷夫斯則負責桃莉巴頓致敬演出，這也是她時隔5年再次站上VMAs舞台。今年她同時以「Dry Spell」入圍最佳鄉村音樂錄影帶。此外，RAYE、Sombr與Teddy Swims將共同帶來向已故英國歌手喬治麥可（George Michael）致敬的演出。

傳奇搖滾樂團「超脫樂團」(Nirvana)將獲頒今年的「音樂錄影帶先鋒獎」（Video Vanguard Award）。該樂團早在1992年便首次登上VMAs舞台演出，如今相隔34年再度於典禮獲得重要肯定。

泰勒絲除了新歌「Patient Zero」音樂錄影帶全球首播，也將成為首位獲頒VMAs「藝術家兼導演獎」（Artist-Director Award）的得主。這項全新獎項旨在表彰同時參與音樂與影像創作的藝術家，泰勒絲此次再度以音樂錄影帶創作能力受到肯定。

泰勒絲的新歌MV將在晚會上首播。(路透)

Lisa一身火紅踏上星光大道。(美聯社)