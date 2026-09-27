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MTV音樂大獎／女星紅毯露點走光「透視禮服太貼身」瞬間被狂拍

記者陳穎／即時報導
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克蘿伊貝莉亮相MTV音樂錄影帶大獎，禮服太緊身不慎走光。(路透)
克蘿伊貝莉亮相MTV音樂錄影帶大獎，禮服太緊身不慎走光。(路透)

MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）今天揭曉，美國女歌手克蘿伊貝莉（Chloe Bailey）亮相紅毯，一襲銀色透視禮服成為全場焦點，不料因禮服上身過於貼身，行走及拍照時意外發生走光狀況，胸部上緣一度露出，讓她瞬間成為紅毯話題人物。

克蘿伊貝莉當天穿著一襲貼身銀色禮服，布料以精細珠飾與鏡面元素裝飾，在燈光照射下閃耀十足。禮服整體剪裁相當貼身，搭配半透視材質，大膽造型讓她一登場便吸引大批攝影鏡頭。

不過，由於上身剪裁較為緊身，她在紅毯上擺姿勢時意外出現服裝移位，胸部上緣一度走光。儘管只是短暫瞬間，仍被現場攝影鏡頭捕捉，相關畫面隨即引發討論。造型方面，克蘿伊將長髮盤起，搭配金色挑染髮束，並以漂白眉毛呼應整體造型，從服裝到妝髮都走前衛路線。

克蘿伊此次以個人歌手身分獲得兩項R&B類獎項提名，此外，她與妹妹海莉貝莉（Halle Bailey）組成的雙人組合Chloe x Halle也獲得5項提名。

姊妹倆自2021年起暫停以Chloe x Halle名義推出音樂作品，轉而發展各自的演藝事業。海莉貝莉2023年主演迪士尼真人版「小美人魚」，克蘿伊則推出首張個人專輯「In Pieces」，正式展開個人音樂生涯。

克蘿伊貝莉性感登場MTV音樂錄影帶大獎。(路透)
克蘿伊貝莉性感登場MTV音樂錄影帶大獎。(路透)

精華 FAQ

  • 她穿著一襲銀色透視禮服登場，布料結合珠飾與鏡面元素，在燈光下相當閃耀。整體設計大膽貼身，搭配前衛妝髮，讓她一現身就成為鏡頭焦點。

  • 由於上身剪裁過於緊身，她在擺姿勢與行走時發生服裝移位，胸部上緣一度露出。雖然只是短暫瞬間，仍被現場攝影鏡頭捕捉並迅速引發討論。

  • 她以個人歌手身分獲得2項R&B類獎項提名，與妹妹海莉貝莉組成的Chloe x Halle也有5項提名。姊妹倆自2021年後暫停合作，近年各自發展演藝事業。

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