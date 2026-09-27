「復仇者聯盟4」北美重映 加上全新彩蛋 奪下票房冠軍

2019年發行的「復仇者聯盟4：終局之戰」時隔7年重新上映，依舊是不可擋，首映周末北美票房2600萬元，海外6000萬元。(美聯社)

2019年發行的「復仇者聯盟 4：終局之戰」(Avengers: Endgame)時隔7年重返票房冠軍，不僅為漫威 (Marvel)增加收入，也預告「復仇者聯盟：末日崛起」(Avengers: Doomsday)即將上映。

美聯社報導，「復仇者聯盟4」2019年上映時，全球累積28億元票房，此次重映特地在片尾加上全新彩蛋，由「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)與「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)親自向影迷致謝，結果重映首周北美票房2600萬元，海外6000萬元。在所有重映電影中，僅次於1997年「星際大戰 」(Star Wars，1977年發行)的3590萬元，以及2011年「獅子王」(The Lion King，1994年發行)的3020萬元。

華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)重映「復仇者聯盟4」的周末可說競爭激烈。索尼影業(Sony Pictures)的「惡靈古堡：爆發夜」(Resident Evil)重啟版以2330萬元位居第2，上映二周北美累計1.035億元。

第3名之爭，由派拉蒙影業(Paramount Pictures)發行、布萊德彼特(Brad Pitt)主演的「猛獸之心」(Heart of the Beast)以2000萬元微幅領先。然而，A24出品、羅伯派汀森(Robert Pattinson)主演的「實境誘捕」(Primetime)表現更加亮眼。「猛獸之心」製作成本8200萬元，回本挑戰大；而預算僅1500萬元的「實境誘捕」憑藉威尼斯影展口碑，首映斬獲1920萬元。

「實境誘捕」購票觀眾有69%在30歲以下，展現派汀森對Z世代的強大號召力，而它的導演是30歲的奧本海姆(Lance Oppenheim)，執導紀錄片霍爾姆斯(Elizabeth Holmes)10月上映。

多部新片同期上映帶動9月周末票房創新高。根據Rentrak統計，本周末票房較去年同期大增58.5%；今年截至目前，北美累計票房已達78億元，年增19%。