康乃爾大學性侵案 英女星痛批校方：加害者的名聲比真相更珍貴？

英國女星佛蘿倫絲普伊。（美聯社）

英國女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）近日針對美國康乃爾大學 一宗性侵 訴訟發聲，表示閱讀相關指控後感到「不安、噁心又焦慮」，並批評學校為了保護涉事男學生的前途而選擇沉默，呼籲男性也應對性暴力感到震驚，並主動參與相關討論。

佛蘿倫絲普伊日前在Instagram發文表示：「我感到憤怒，因為學校為了害怕男孩們的未來被毀掉，而保護他們。」她反問：「那麼，那些女孩之後必須承受的人生呢？只因為他的名聲比她的真相更加珍貴？」

這起事件源於一名康乃爾大學女學生「Jane Doe」於9月16日提出的訴訟。她指控，2024年10月自己在醉酒狀態下前往Chi Phi兄弟會會所後，被提供毒品及酒精，之後遭帶往樓上，並在數小時內遭多名男子性侵。根據CBS News報導，訴狀還指稱，其中一名男子曾在兄弟會成員群組中傳訊息，暗示Jane Doe可以接受性行為。

訴狀指出，Jane Doe在事件發生約三個星期後向康乃爾大學警方報案。她的律師告訴CBS News，校方當時調查後，7名涉案兄弟會成員中只有2人被退學，其餘人受到停學、參加工作坊或撰寫文章等處分，但沒有任何人遭逮捕。Jane Doe之後退學，目前正向康乃爾大學及7名兄弟會成員提起訴訟。

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康乃爾大學9月21日發表聲明，校方「非常嚴肅看待性暴力」，Chi Phi兄弟會Xi分會目前仍被禁止進入校園。康乃爾大學校務關係副校長凱爾·金博爾（Kyle Kimball）表示，聯邦隱私法禁止校方公開個別學生的具體資料，因此無法公開說明其他紀律處分，並強調相關案件將透過法律程序詳細回應。

佛蘿倫絲普伊則表示，她認為男性應該與女性一樣對事件感到「震驚和噁心」，並由男性帶頭展開討論。她寫道：「任何知道或聽說這件事的人，都應該受到嚴肅質疑。若知道樓上即將發生如此暴力的折磨，卻什麼都不做，那是令人作嘔、懦弱又冷酷的行為。」

佛蘿倫絲普伊最後也向提出訴訟的Jane Doe喊話，稱讚她「令人難以置信地強大」，並表示：「妳非常堅強，也請知道，全世界的女性都在這裡支持妳、陪伴妳走過療癒的道路。」

涉案的七名男學生其中有一人是韓裔，引發韓裔美國社群關注。新聞傳回南韓，也讓韓團Superjunior團員始源在社群媒體轉發，讓更多粉絲關注此事。