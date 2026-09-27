夢工廠20年之路 台灣動畫師揭「誤闖遺忘島」細節：毛髮的祕密

「誤闖遺忘島」中的芭提芭，擁有毛茸茸的外型。（UIP提供）

在夢工廠動畫工作超過20年的台灣動畫師彭純慧（Andrea Pun），近期參與動畫電影「誤闖遺忘島」（Forgotten Island）製作，擔任角色視覺開發（Character Look Development Artist），負責將平面角色設計轉化為立體3D影像，從皮膚、衣服材質到毛髮、骨骼等細節，都得一一打造。她笑說，觀眾在大銀幕上看到的幾秒鐘畫面，背後往往是動畫師花上數月反覆調整的成果。

彭純慧2000年赴美攻讀研究所，2003年畢業後進入夢工廠工作，從此一路參與多部動畫電影，包括「馬達加斯加」、「魔法精靈」、「史瑞克」系列，以及「荒野機器人」等作品。她形容，夢工廠每部電影的風格都不一樣，這也是自己能在同一家公司工作20多年的重要原因。

「每一部電影都有新的技術、新的挑戰，也會讓自己在技術和美感上持續進步。」彭純慧說，「如果不是一直在原地踏步，每做一部電影，我都覺得自己一直在進步。」

這次參與「誤闖遺忘島」，彭純慧主要負責3個角色，其中一個身上長滿大量毛髮，成為她此次製作的一大挑戰。「它不只是毛茸茸而已，還要考慮光線、環境，以及角色本身的設定。」她說，角色體型又相當龐大，製作毛髮時還必須考量電腦運算效能，「如果我做得太複雜、太重，電腦可能沒有辦法自然地處理。」

因此，打造角色不只是追求視覺效果，也必須兼顧實際動畫製作的需求，從毛髮數量、材質到光線反射，每個細節都要反覆測試。

角色也不是一次就能定案。彭純慧透露，一個角色往往會經歷許多版本，製作過程中也會隨著劇情發展持續修改。例如角色臉頰上的毛髮、耳朵裡的小刀疤等細節，都是後期才逐步加入；角色的顏色與材質，也可能因應所處環境而調整。

她舉例，如果劇情增加角色「從水裡跳出來」的情節，就可能必須製作乾、濕不同版本，「因為如果是濕的，身上就比較容易有水的反光；如果是乾的，就沒有那麼明顯。」看似細微的差異，都會影響角色在大銀幕上的真實感。

這也代表動畫師必須與不同部門密切合作。彭純慧表示，角色設計部門通常會先提供平面的角色概念圖與色彩設定，她的工作則是將設計師腦中的想法「用3D的方式呈現出來」，再與動畫、燈光等部門同步調整。

有時候，甚至會遇到花了幾個月完成的設計，最後卻因劇情改變而被刪除。「有時候故事內容改變，整個角色就被砍掉，或者整個環境就被砍掉。」她笑說，遇到這種情況難免會忍不住想，「我那幾個月到底在幹嘛？」不過她也理解，動畫電影的故事本來就會在製作過程中持續調整，團隊必須跟著劇情發展不斷修正。

從「荒野機器人」到「誤闖遺忘島」，彭純慧也感受到動畫技術與風格不斷演進。她指出，「荒野機器人」帶有手繪、插畫般的視覺風格，「誤闖遺忘島」則有較強烈的漫畫感，電影中甚至穿插2D漫畫元素，對動畫團隊而言，每部作品都是重新摸索視覺語言的過程。

在夢工廠工作超過20年，彭純慧認為，讓自己持續留下來的重要原因，就是每部電影都能帶來不同挑戰，「我不覺得無聊」。除了工作本身，她也重視生活與工作的平衡，平時喜歡旅行、接觸不同文化，讓自己重新充電，再回到工作崗位。

回頭看自己的職涯，她最初在台灣學的是傳統美術，以手繪為主，赴美後才開始學習動畫。當年決定出國，其中一個重要原因就是「想要去看外面的世界」，也希望讓更多人看見自己的作品。

對於想投入動畫產業的台灣年輕人，彭純慧認為，除了扎實的美術基礎，也需要勇氣走出熟悉的環境。「我的技術是後來學的，但是我的美感、傳統美術的技術，都是在台灣打下來的。」她說，台灣的傳統美術訓練是自己一路走來的重要基礎。

她也提醒，英文能力同樣重要，動畫產業高度仰賴團隊合作，「你要能夠跟別人溝通，也要能夠發表自己的意見。」動畫電影「誤闖遺忘島」在台上映中。

「誤闖遺忘島」的人魚王子皮膚光澤就是特效人員的技術。（UIP提供）

台灣動畫師彭純慧（Andrea Pun）在夢工廠資歷超過20年。（環球影業提供）