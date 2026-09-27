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看不到的魔法怎麼做？夢工廠台灣特效總監揭「誤闖遺忘島」幕後

記者陳穎／洛杉磯-台北連線即時報導
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「誤闖遺忘島」融合菲律賓文化元素。（UIP提供）
「誤闖遺忘島」融合菲律賓文化元素。（UIP提供）

夢工廠(DreamWorks)動畫電影「誤闖遺忘島」(Forgotten Island)集結來自不同文化背景的創作者，其中來自台灣動畫師Lawrence Lee擔任特效部門主管（Head of Effects），從火、水到魔法現象，帶領團隊打造片中各種視覺特效。他透露，自己出生於台灣，兒時移居美國，因緣際會從太空產業轉入動畫領域，最終加入夢工廠，如今更參與這部具有亞洲文化元素的作品，讓他格外有感。

Lawrence Lee透露，自己大學主修太空工程，畢業後曾在太空公司工作多年，後來因工作環境變化，加上一直對電腦動畫有興趣，決定回到學校進修動畫，「我一直都很喜歡電腦動畫，所以後來決定回到學校。」之後夢工廠有職缺開放，他便加入團隊，逐步累積經驗，最後擔任「誤闖遺忘島」特效部門主管。

身為特效部門主管，Lawrence的工作並不只是負責爆炸、火焰等傳統特效，而是涵蓋電影中的水、魔法現象及各種視覺效果。他表示，自己必須與導演密切合作，從每一場戲的需求開始討論，再交由不同特效藝術家執行，最後還要進行品質控管，「我們會看藝術家做出來的效果，確認它是否符合電影整體的視覺風格，之後再和導演一起檢視」。

「誤闖遺忘島」融合菲律賓文化元素，也讓Lawrence產生特殊連結。他表示，片中導演團隊有菲律賓背景，而自己來自台灣，「菲律賓文化和台灣文化之間，其實有一些南島文化的共同背景。」因此他對這次的創作格外感興趣，也希望透過電影讓不同文化在動畫中產生交流。

片中大量魔法效果更是製作上的一大挑戰。Lawrence透露，特效團隊會先參考藝術部門提供的概念圖、攝影及電影資料，再逐步發展出屬於角色與場景的視覺語言。尤其電影中角色回到菲律賓、傳送門在海灘開啟的一場戲，水、光與魔法元素同時出現，從概念圖到最終畫面，經過團隊多次調整。

「水的效果尤其複雜，因為必須讓魔法和水的物理感同時成立」，Lawrence表示，這類場面需要不同部門共同合作，包括製作設計、視覺開發及導演團隊等，藝術家也必須不斷測試，才能找到最符合電影氛圍的效果。

Lawrence也透露，「誤闖遺忘島」的特效部門共有22人，其中包括18位特效藝術家、1位技術總監，以及他本人、製作主管和製作協調員。電影進入上映前階段時，工作節奏相當密集，「大家都會努力把所有東西完成。」有些大型場景能有較充裕的時間慢慢調整，但也有部分場景必須在有限時間內完成，因此製作過程充滿挑戰。

出生於台灣的Lawrence，也曾在夢工廠到台灣交流時受邀分享動畫工作經驗。他表示，台灣有不少動畫、TVC及視覺特效人才，自己也一直和台灣創作者保持交流。此次參與「誤闖遺忘島」，讓他感受到亞洲文化以動畫電影形式被呈現的特殊意義，「我很以這次的特效團隊為榮，大家一起合作，最後把這些效果完成，是非常不一樣、也非常有趣的一次經驗。」動畫電影「誤闖遺忘島」在台上映中。

Lawrence Lee是「誤闖遺忘島」擔任特效總監。（環球影業提供）
Lawrence Lee是「誤闖遺忘島」擔任特效總監。（環球影業提供）

「誤闖遺忘島」有絢麗的光影特效。（UIP提供）
「誤闖遺忘島」有絢麗的光影特效。（UIP提供）

精華 FAQ

  • 他擔任特效部門主管，負責統籌火、水、魔法現象等視覺效果，並與導演及各部門密切合作，從概念討論、製作執行到最後品質控管都要把關。

  • 因為他來自台灣，而影片融入菲律賓文化元素，兩地又有南島文化的共同背景，讓他對作品產生連結，也希望透過動畫促進不同文化交流。

  • 挑戰在於魔法與水的物理感必須同時成立，尤其海灘傳送門那場戲要讓水、光與魔法協調一致，因此需要多個部門反覆測試與調整。

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