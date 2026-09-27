60歲荷莉貝瑞擁抱變老 推銷私處保濕凝膠「改善我性生活」

好萊塢女星荷莉貝瑞22日在紐約出席翠貝卡香奈兒女性影人計畫「透過她的鏡頭」午宴。(美聯社)

好萊塢 女星荷莉貝瑞（Halle Berry）日前在洛杉磯 一場座談會上，分享她對變老、更年期與女性健康的看法。這名曾因「貓女」、「龐德女郎」等經典角色走紅的演員表示，她坦然接受容貌與身體的衰老，每次照鏡子時「每天」都會發現新變化。貝瑞最近還推出了一款陰道潤滑凝膠，稱其改善了她的性生活。

「時人」（People）報導，現年60歲的荷莉貝瑞日前在洛杉磯出席Create & Cultivate「On Her Own Terms」活動的座談會時，回答了主持人一連串快問快答，當被問到「隨著年齡增長最『擁抱』什麼？」時，她回答，「我全新的容貌和身材」。

貝瑞在停頓片刻後繼續說道，「它正在改變。我每天照鏡子都會看到：『天哪，那裡有一個上周還沒有的東西』，但我感到自豪的是，我可以學會接受它，而不是透過今天我們能做的各種事情把自己變成怪獸」。

她說，「我可以接受衰老是生命的自然規律，而且我知道，我遠比我的身體和這張臉更有價值」。

報導稱，貝瑞今年7月與品牌Joylux合作，推出一款用於潤滑與保濕陰道的凝膠產品「Juicy Like a Peach」。她將這款新產品比作「威而鋼對男性的作用」，「它讓我們能夠保持滋潤，進行無痛的性行為，這樣我們就可以感到自信並再次擁有自主性」，貝瑞說，「它改變了我的性生活，讓我找回自信，我現在隨時都準備好了」。

好萊塢女星荷莉貝瑞22日在紐約出席翠貝卡香奈兒女性影人計畫「透過她的鏡頭」午宴。(美聯社)