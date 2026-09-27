43歲安海瑟薇懷3胎被禁吃「地獄辣雞翅」高齡恐早產 醫師急勸退

安海瑟薇即將升格3寶媽。（路透）

好萊塢 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）今年6月宣布懷孕，近期因主演心理驚悚電影「Verity」接受訪問時透露，原本希望親自登上知名節目「Hot Ones」挑戰地獄辣雞翅，卻因懷孕被醫師勸阻，擔心她可能因此提前生產，讓她至今仍無法完成這項「夢想挑戰」。

43歲的安海瑟薇在電影「Verity」中飾演知名作家Verity Crawford，片中角色在一場車禍後全身癱瘓，丈夫因此聘請一名陷入低潮的作家，替她完成尚未出版的作品。片中角色不僅接受Podcast主持人Alex Cooper訪問，還登上「Hot Ones」接受主持人Sean Evans的辣雞翅挑戰。

安海瑟薇日前在Podcast中談到這段劇情時透露，她曾希望透過安排角色接受不同節目的訪問，讓Verity成為更具代表性的文化人物。不過，雖然電影中的角色成功完成「Hot Ones」挑戰，安海瑟薇本人卻從未真正登上節目。她坦言：「我從來沒有做過。我從來沒有完成過那10塊辣雞翅的挑戰。」

如今懷孕的她更暫時無法圓夢，安海瑟薇透露，醫師已經明確建議她不要參加節目，「我的醫生說我不能去，因為我可能會提前生產。所以，我到現在還沒有完成這個挑戰。我也不知道什麼時候才能做到，也許是明年。」

安海瑟薇目前已與丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）育有10歲兒子強納森（Jonathan）及6歲兒子傑克（Jack），這次是她第三度懷孕。

安海瑟薇今年工作量也相當驚人，陸續參演「魅影巨星」（Mother Mary）、「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）、「奧德賽」（The Odyssey）及「橡樹街末日」(The End of Oak Street)等多部作品。她日前也談到2026年的密集工作行程，表示自己相當享受這段忙碌的演藝生活。