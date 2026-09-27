時隔23年 瑪丹娜重返VMA頒獎典禮舞台 再當開場嘉賓

瑪丹娜暌違23年重回MTV音樂錄影帶大獎（VMA），擔任開場嘉賓。(路透資料照片)

2026年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）頒獎典禮27日登場，68歲流行天后瑪丹娜 （Madonna）將擔任開場表演嘉賓，這是她時隔23年再度登上VMA舞台。

瑪丹娜上一次登上VMA表演，是2003年與小甜甜布蘭妮 （Britney Spears）、克莉絲汀娜·阿奎萊拉（Christina Aguilera）共同擔任典禮開場嘉賓，三人合體演出過程中模擬婚禮並以女女吻轟動全球，成為VMA史上最具代表性的經典場面之一。

瑪丹娜相隔7年推出的全新原創專輯「Confessions II」，不僅獲得樂迷好評，更一口氣拿下11項提名，刷新個人VMA入圍紀錄。其中「Confessions II – The Film」更入圍年度最佳音樂錄影帶及最佳舞曲等重要獎項。

緊追在後的則是獲得9項提名的泰勒絲（Taylor Swift），持續展現超強音樂影響力，並角逐年度最佳音樂錄影帶、年度最佳藝人及最佳流行等大獎。莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）與亞莉安娜（Ariana Grande）則各以7項提名並列。

瑪丹娜向來離經叛道，即便已68歲，尺度依舊毫無上限，她稍早在社群網站PO出一組辣照，其中一張身穿黑色透視薄紗bra，然後以一個小小的紅色表情符號愛心巧妙地遮住了她的「車頭燈」，下身搭配同系互黑色薄紗內褲和緊身褲，看得粉絲尖叫不已。關於今年她會以怎樣的造型出席頒獎典禮，粉絲無不引頸期待。