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雙胞胎上大學…珍妮佛羅培茲心碎嘆道：我成空巢老人了

編譯尤寶琪／綜合報導
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隨著雙胞胎離家上大學，珍妮佛羅培茲對自己成「空巢老人」而感到心碎。(路透資料照片...
隨著雙胞胎離家上大學，珍妮佛羅培茲對自己成「空巢老人」而感到心碎。(路透資料照片)

影歌雙棲流行天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)坦言，隨著雙胞胎麥克斯和奧斯卡穆尼茲(Max and Oskar Muñiz)離家上大學，她對於自己也成了「空巢老人」而感到有些心碎。

這位57歲的女星日前在Instagram限動上傳了一段素顏影片，一邊聊天一邊塗抹護膚品。

「我坐在這裡，成了『空巢老人』，一邊哭泣一邊想念他們，看著他們的嬰兒照片，等等等等，」但她隨即補充道，「我非常期待他們開啟人生新篇章」。

羅培茲這對18歲的雙胞胎，是她與前夫馬克安東尼(Marc Anthony)所生。她解釋說，孩子們上大學後，她開始重新審視自己的日常生活。

「這些日常習慣能讓我保持理智，例如運動、護膚、照顧自己，以及利用生活中新獲得的這份自由空間。」

這位女星在2026年夏天，帶著自家孩子進行了一次義大利公路旅行，慶祝雙胞胎高中畢業。「在他們上大學之前，和我的寶貝們一起公路旅行，」她在分享的一組旅行照片下寫道。

羅培茲分別出席了孩子們各自的畢業典禮。根據Page Six報導，羅培茲6月出席兒子麥克斯畢業典禮時，被拍到拭淚。

她的父母Guadalupe Rodríguez和David Lopez、經紀人Benny Medina和兒子奧斯卡都出席了典禮。

這家人5月時也參加了奧斯卡的畢業典禮，班艾佛列克(Ben Affleck)的兒子、14歲的塞繆爾(Samuel)也到場為他這位前繼兄加油祝賀。

至於這對孩子們的大學計畫，奧斯卡將在紐約莎拉勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)學習戲劇和工作室藝術。

麥克斯的大學尚未公布，但羅培茲6月接受「Extra」採訪時透露，兩個孩子「申請的五所大學全部都被錄取了」，我為他們能為自己設定目標而感到無比自豪，」她告訴該媒體。

精華 FAQ

  • 因為她的18歲雙胞胎麥克斯和奧斯卡已離家上大學，讓她感到特別失落。她在Instagram限動中一邊分享素顏保養，一邊說自己會想念孩子們。

  • 她表示會靠運動、護膚、照顧自己，以及善用新獲得的自由空間來保持理智。她也說，雖然難免心碎，但仍期待孩子展開人生新篇章。

  • 奧斯卡將到紐約的莎拉勞倫斯學院學習戲劇和工作室藝術，麥克斯的大學則尚未公布。珍妮佛羅培茲透露，兩人申請的5所大學都獲錄取，令她非常自豪。

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