我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

席維斯史特龍拍「洛基」曾罹暴食症 認了為健壯身材使用類固醇

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好萊塢80歲男星席維斯史特龍。（美聯社）
好萊塢80歲男星席維斯史特龍。（美聯社）

好萊塢80歲男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）近日接受紐約時報專訪，談及拍攝「洛基」（Rocky）及「第一滴血」（Rambo）系列期間，為維持極度健壯的身材所付出的代價。他透露，當時對身材的追求逐漸變成「執念」，甚至在拍攝「洛基3」（Rocky III）期間出現暴食症（Bulimic），他並首次承認證實使用過類固醇。

史特龍近日宣傳新回憶錄「The Steps」，回顧演藝生涯中的身材變化。他曾希望為「洛基」塑造更具線條的體格，到了「第一滴血」則希望呈現如美洲豹般「野性、具攻擊性、靈活且運動型」的身材，而不是像阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）那樣龐大體型。

不過，史特龍坦言，這種追求最終演變成「執念」，甚至影響身體健康。他說：「真的很糟糕，我變成了暴食症患者。」他透露，拍攝「洛基3」時，體脂率一度降至2.6%，「我什麼東西都留不住，或者說，我根本不想把食物留在體內」，因為自己已經過度沉迷於維持當時的身體狀態。

當被問及是否曾使用類固醇來達到健美體格，史特龍直接回答：「天啊，你一定得用。」他表示，自己會採取「吃6周、停6周」的方式，但也承認這種做法對身體造成「可怕的代價」。

史特龍說，直到1997年出演電影「警察帝國」（Cop Land），飾演一名「房間裡最弱的人」、部分失聰且體重過重的角色後，他才開始改變對身材的看法。「那時我感到某種程度的解脫。」他表示，長期過度耗損自己的身體，至今已接受9次背部手術、2次肩膀手術及3次頸椎融合手術。

回顧過去，史特龍坦言如果能重新選擇，他會希望自己對於身材採取不同做法。「如果能重來一次，我會說，『讓別人去扛這面旗幟，不要自己做。』」他說：「我不知道自己為什麼總是想傷害自己。」

精華 FAQ

  • 他希望洛基與第一滴血呈現更精實、靈活且具攻擊性的體格，久而久之變成執念，甚至影響飲食與身體狀態，最終陷入暴食症困擾。

  • 史特龍直接承認為了達到健美身材一定會用類固醇，並採取吃6周、停6周的方式，但也坦言這種做法對身體造成了可怕代價。

  • 在1997年演出較弱勢的角色後，他開始感到解脫，也更能接受不必永遠維持極端肌肉量；回顧過去，他認為自己不該再持續傷害身體。

好萊塢 紐約時報

上一則

雙胞胎離家上大學 翹臀珍素顏自拍嘆：我成了「空巢老人」

下一則

66歲資深玉女神奇回春「月經來了」 負債上億台幣現況曝光

延伸閱讀

64歲還有腹肌 湯姆克魯斯認了「對工作過度熱情」

64歲還有腹肌 湯姆克魯斯認了「對工作過度熱情」
準備參選？伊州州長自曝服用GLP-1 甩肉80磅

準備參選？伊州州長自曝服用GLP-1 甩肉80磅

這是湯姆克魯斯？為新片扮石油大亨 妝髮6小時變1小時

這是湯姆克魯斯？為新片扮石油大亨 妝髮6小時變1小時
2年甩肉80磅 伊州長曝減重祕訣：「瘦瘦針」搭配飲食+運動

2年甩肉80磅 伊州長曝減重祕訣：「瘦瘦針」搭配飲食+運動

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點