席維斯史特龍拍「洛基」曾罹暴食症 認了為健壯身材使用類固醇

好萊塢80歲男星席維斯史特龍。（美聯社）

好萊塢 80歲男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）近日接受紐約時報 專訪，談及拍攝「洛基」（Rocky）及「第一滴血」（Rambo）系列期間，為維持極度健壯的身材所付出的代價。他透露，當時對身材的追求逐漸變成「執念」，甚至在拍攝「洛基3」（Rocky III）期間出現暴食症（Bulimic），他並首次承認證實使用過類固醇。

史特龍近日宣傳新回憶錄「The Steps」，回顧演藝生涯中的身材變化。他曾希望為「洛基」塑造更具線條的體格，到了「第一滴血」則希望呈現如美洲豹般「野性、具攻擊性、靈活且運動型」的身材，而不是像阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）那樣龐大體型。

不過，史特龍坦言，這種追求最終演變成「執念」，甚至影響身體健康。他說：「真的很糟糕，我變成了暴食症患者。」他透露，拍攝「洛基3」時，體脂率一度降至2.6%，「我什麼東西都留不住，或者說，我根本不想把食物留在體內」，因為自己已經過度沉迷於維持當時的身體狀態。

當被問及是否曾使用類固醇來達到健美體格，史特龍直接回答：「天啊，你一定得用。」他表示，自己會採取「吃6周、停6周」的方式，但也承認這種做法對身體造成「可怕的代價」。

史特龍說，直到1997年出演電影「警察帝國」（Cop Land），飾演一名「房間裡最弱的人」、部分失聰且體重過重的角色後，他才開始改變對身材的看法。「那時我感到某種程度的解脫。」他表示，長期過度耗損自己的身體，至今已接受9次背部手術、2次肩膀手術及3次頸椎融合手術。

回顧過去，史特龍坦言如果能重新選擇，他會希望自己對於身材採取不同做法。「如果能重來一次，我會說，『讓別人去扛這面旗幟，不要自己做。』」他說：「我不知道自己為什麼總是想傷害自己。」