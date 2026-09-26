觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的
由布萊德彼特（Brad Pitt）主演、知名導演大衛艾亞（David Ayer）執導的最新作品「野獸之心」（The Beast），日前釋出兩支精采花絮。小布分享，片中詹姆斯和奧丁都曾經歷戰場，深受過往經歷影響，兩人也曾一起度過許多危險處境，如今卻必須在荒野中求生。
為了讓電影呈現真實的軍事細節，劇組邀請曾服役於頂尖特種部隊的退役軍人尚恩德澤恩（Shane Dzenow）擔任軍事顧問，從如何摺地圖、使用指南針，到如何拔出刀具等細節，都力求真實。尚恩也協助布萊德彼特深入了解詹姆斯的心理狀態，思考角色過去經歷過什麼，以及如何一路走到現在。
電影中，即使面對重重挑戰，詹姆斯和奧丁仍憑藉軍事經驗、身體耐力與心理意志力勇往直前，從未放棄彼此，展開最後一場任務，而詹姆斯也承諾：「我會帶你回家。」
導演大衛艾亞表示，布萊德彼特為了真正融入角色，不惜放棄自己的舒適，沒有躲在休息車裡取暖，而是每天在片場挨冷受苦，並接受密集的野外求生訓練與準備。
劇組特別邀請求生專家萊夫史文森（Leif Svenson）擔任顧問。他是S.E.R.E.生存訓練學校（SERE School）的教官，專門訓練飛行員和軍事人員如何在真實險境中求生，擁有豐富的求生知識，從如何在沒有火柴的情況下於雨中生火，到遭遇激流、撞擊岩石時如何生存，都有一套完整的求生技巧。
大衛艾亞表示，電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的，他親自經歷並完成這些求生挑戰，片中呈現的求生技巧也全都準確。
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大衛艾亞更表示，希望這部電影真實到能夠在軍事求生課程中播放，作為正確求生方式的示範，而電影中的每一個求生步驟，都是為了讓人活下來。
電影「野獸之心」故事描述特種部隊軍官詹姆斯貝爾蒙（布萊德彼特 飾）與他的戰鬥偵察犬奧丁（歐布 飾），在經歷一場可怕的飛機墜落事件後，受困在阿拉斯加的荒野深處。兩人為了求生，被迫面對惡劣的天候，展開一場緊張刺激的冒險求生之旅。電影也將探索一個人和他最好的狗狗朋友之間堅不可摧的情誼，尤其是當他們必須一起面對一生中最艱鉅的戰役。
電影描述特種部隊軍官詹姆斯與戰鬥偵察犬奧丁，在飛機墜落後受困阿拉斯加荒野，兩人必須面對惡劣天候與危險環境，一起展開求生冒險。 劇組找來退役特種部隊軍人擔任軍事顧問，指導摺地圖、用指南針等細節，也請求生專家教導雨中生火、激流求生等技巧，力求全部正確。 導演表示，布萊德彼特沒有待在休息車取暖，而是每天在片場直接承受寒冷，並接受密集野外求生訓練，片中的身體折磨與挑戰也都是真實完成。
精華 FAQ
電影描述特種部隊軍官詹姆斯與戰鬥偵察犬奧丁，在飛機墜落後受困阿拉斯加荒野，兩人必須面對惡劣天候與危險環境，一起展開求生冒險。
劇組找來退役特種部隊軍人擔任軍事顧問，指導摺地圖、用指南針等細節，也請求生專家教導雨中生火、激流求生等技巧，力求全部正確。
導演表示，布萊德彼特沒有待在休息車取暖，而是每天在片場直接承受寒冷，並接受密集野外求生訓練，片中的身體折磨與挑戰也都是真實完成。
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