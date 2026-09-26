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觀影說劇／小布「野獸之心」野外求生 挨凍受苦全部來真的

記者廖福生╱綜合報導
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「野獸之心」電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。(圖／派拉蒙影業提供)
「野獸之心」電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。(圖／派拉蒙影業提供)

布萊德彼特（Brad Pitt）主演、知名導演大衛艾亞（David Ayer）執導的最新作品「野獸之心」（The Beast），日前釋出兩支精采花絮。小布分享，片中詹姆斯和奧丁都曾經歷戰場，深受過往經歷影響，兩人也曾一起度過許多危險處境，如今卻必須在荒野中求生。

為了讓電影呈現真實的軍事細節，劇組邀請曾服役於頂尖特種部隊的退役軍人尚恩德澤恩（Shane Dzenow）擔任軍事顧問，從如何摺地圖、使用指南針，到如何拔出刀具等細節，都力求真實。尚恩也協助布萊德彼特深入了解詹姆斯的心理狀態，思考角色過去經歷過什麼，以及如何一路走到現在。

電影中，即使面對重重挑戰，詹姆斯和奧丁仍憑藉軍事經驗、身體耐力與心理意志力勇往直前，從未放棄彼此，展開最後一場任務，而詹姆斯也承諾：「我會帶你回家。」

導演大衛艾亞表示，布萊德彼特為了真正融入角色，不惜放棄自己的舒適，沒有躲在休息車裡取暖，而是每天在片場挨冷受苦，並接受密集的野外求生訓練與準備。

劇組特別邀請求生專家萊夫史文森（Leif Svenson）擔任顧問。他是S.E.R.E.生存訓練學校（SERE School）的教官，專門訓練飛行員和軍事人員如何在真實險境中求生，擁有豐富的求生知識，從如何在沒有火柴的情況下於雨中生火，到遭遇激流、撞擊岩石時如何生存，都有一套完整的求生技巧。

大衛艾亞表示，電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的，他親自經歷並完成這些求生挑戰，片中呈現的求生技巧也全都準確。

●以下文可刪

大衛艾亞更表示，希望這部電影真實到能夠在軍事求生課程中播放，作為正確求生方式的示範，而電影中的每一個求生步驟，都是為了讓人活下來。

電影「野獸之心」故事描述特種部隊軍官詹姆斯貝爾蒙（布萊德彼特 飾）與他的戰鬥偵察犬奧丁（歐布 飾），在經歷一場可怕的飛機墜落事件後，受困在阿拉斯加的荒野深處。兩人為了求生，被迫面對惡劣的天候，展開一場緊張刺激的冒險求生之旅。電影也將探索一個人和他最好的狗狗朋友之間堅不可摧的情誼，尤其是當他們必須一起面對一生中最艱鉅的戰役。

為了讓電影呈現真實的軍事細節，劇組邀請曾服役於頂尖特種部隊的退役軍人尚恩德澤恩擔...
為了讓電影呈現真實的軍事細節，劇組邀請曾服役於頂尖特種部隊的退役軍人尚恩德澤恩擔任軍事顧問。(圖／派拉蒙影業提供)

尚恩也協助布萊德彼特(左)深入了解詹姆斯的心理狀態。(圖／派拉蒙影業提供)
尚恩也協助布萊德彼特(左)深入了解詹姆斯的心理狀態。(圖／派拉蒙影業提供)

精華 FAQ

  • 電影描述特種部隊軍官詹姆斯與戰鬥偵察犬奧丁，在飛機墜落後受困阿拉斯加荒野，兩人必須面對惡劣天候與危險環境，一起展開求生冒險。

  • 劇組找來退役特種部隊軍人擔任軍事顧問，指導摺地圖、用指南針等細節，也請求生專家教導雨中生火、激流求生等技巧，力求全部正確。

  • 導演表示，布萊德彼特沒有待在休息車取暖，而是每天在片場直接承受寒冷，並接受密集野外求生訓練，片中的身體折磨與挑戰也都是真實完成。

布萊德彼特 小布 詹姆斯

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